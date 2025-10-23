Đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành bằng metro

Ngày 21/10, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, kiến nghị phương án đầu tư tuyến metro kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Theo UBND TPHCM, phương án kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành – Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

Cụ thể: Đoạn Bến Thành – Tham Lương (khoảng 12 km) đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công vào năm 2025, hoàn thành trước năm 2032.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: ACV

Tại khu vực nhà ga Bà Quẹo, trục đường Trường Chinh và đường Tân Kỳ - Tân Quý đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển tiếp hành khách từ nhà ga Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đến ga Bà Quẹo.

Đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm ngắn (khoảng 6 km) dự kiến phương án tuyến đi ngầm dọc lộ giới các trục giao thông lớn như đường Hàm Nghi và đường Mai Chí Thọ, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể triển khai nhanh.

Trong khi đó, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, có hướng tuyến cơ bản dọc theo hành lang cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3 (đã được quản lý quy hoạch và chủ yếu là đất trống). Trên địa phận tỉnh Đồng Nai, tuyến đi vào dải phân cách giữa dọc tỉnh lộ 25B, nhìn chung thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng có thể triển khai nhanh.

UBND TPHCM đánh giá trục này có ưu thế kết nối trung tâm TPHCM (thông qua ga Bến Thành, nơi kết nối các tuyến đường sắt đô thị số 1,2,3 và số 4).

Bên cạnh đó, khi triển khai tuyến metro số 6 kết nối trực tiếp 3 nhà ga của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (T1, T2, T3) sẽ kết nối với tuyến metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành , tạo thêm hành lang vận tải kết nối hai cảng hàng không, giảm tải cho các tuyến khu vực trung tâm TPHCM.

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến metro số 2, số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, đảm bảo đầu tư đồng bộ về tiến độ, công nghệ và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố cũng đề xuất được chủ trì phối hợp với tỉnh Đồng Nai triển khai các thủ tục cần thiết (điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền của dự án,...) theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 8886 ngày 19/9/2025.

Sau khi các quy hoạch có liên quan đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được phê duyệt, TPHCM sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành vào danh mục dự án dự kiến kèm theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội.

Cùng với đó, TPHCM sẽ chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, làm việc với Nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực tham gia đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư, đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả.