Đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai , Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề xuất bổ sung quy định cho phép không thu khoản tiền nộp bổ sung liên quan đến thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp doanh nghiệp không có lỗi.

Đề xuất không thu tiền bổ sung đất nếu doanh nghiệp không có lỗi. (Ảnh minh họa).

Theo HoREA, người sử dụng đất được coi là không có lỗi trong trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định giá đất mà không có văn bản hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định lỗi của người sử dụng đất.

Trường hợp sau thời điểm này mà có văn bản hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định lỗi của người sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp khoản tiền bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lý giải về đề xuất này, HoREA cho biết việc bổ sung quy định trên nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trong trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật

Đồng thời, quy định trên sẽ tác động tích cực đến môi trường đầu tư, đặc biệt là hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trực tiếp là đối với lĩnh vực bất động sản .

Bên cạnh đó, theo HoREA, trong nhiều năm qua việc chậm ban hành quyết định giá đất, thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị phần lớn thuộc về trách nhiệm của cơ quan nhà nước tại địa phương.

" Về nguyên tắc thì doanh nghiệp không thể can thiệp vào quy trình định giá đất hoặc quyết định điều chỉnh quy hoạch, trừ trường hợp có móc nối, tiêu cực thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật '', HoREA nhấn mạnh.

HoREA đưa ra số liệu riêng tại TPHCM hiện có khoảng 100 dự án chờ cơ quan Nhà nước thông báo tiền sử dụng đất, bao gồm cả khoản bổ sung nếu có.

HoREA cũng đề xuất bổ sung cơ chế loại trừ lỗi và khấu trừ khoản đã nộp để tránh tình trạng doanh nghiệp bị oan, góp phần giúp môi trường đầu tư minh bạch, ổn định hơn.

Trước đó, theo Nghị định 291 vừa được Chính phủ ban hành, sửa đổi một số nội dung của Nghị định 103 về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất (có hiệu lực từ ngày 6/11), quy định khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung sẽ áp mức 3,6% mỗi năm trên số tiền sử dụng đất phải nộp thay vì mức 5,4% như đề xuất trước đó.

Thời gian tính thu được xác định từ lúc phát sinh nghĩa vụ tài chính đến ngày làm việc thứ 8 kể từ khi có quyết định giá đất. Nghị định 291 cũng cho phép tính lại khoản tiền bổ sung đã nộp theo Nghị định 103 trước đây.