Đề xuất lập sàn giao dịch kim loại quý hiếm

17-08-2025 - 20:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Bộ Công Thương đề xuất xây dựng sàn giao dịch kim loại quý hiếm trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đang xây dựng Nghị định quy định về chính sách xuất nhập khẩu hàng hoá, phân phối hàng hóa và dịch vụ, sàn giao dịch hàng hoá, hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sàn giao dịch kim loại quý hiếm phải thiết lập các biện pháp, quy trình phòng chống rửa tiền, buôn lậu

Dự kiến, thành viên Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập sàn giao dịch, nền tảng giao dịch hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế trong các lĩnh vực: Sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh hàng hóa; Sàn giao dịch tín chỉ carbon; Sàn giao dịch sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; Sàn giao dịch kim loại quý hiếm; Sàn giao dịch sản phẩm tài chính xanh; Sàn giao dịch chuyên biệt; Các loại hình nền tảng giao dịch mới khác theo nhu cầu phát triển.

Đáng chú ý liên quan tới sàn giao dịch kim loại quý hiếm, Bộ Công Thương quy định được phép hoạt động khi có quy trình quản lý hoạt động thanh toán, lưu ký, chuyển giao tài sản thông qua các tổ chức tài chính, ngân hàng lưu ký đáp ứng chuẩn mực an toàn theo quy định pháp luật.

Sàn giao dịch kim loại quý hiếm cần quy trình phòng chống rửa tiền và buôn lậu

Đối với giao dịch có giá trị lớn hoặc đối với lô hàng kim loại quý hiếm, sàn giao dịch và các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch có trách nhiệm thực hiện việc xác minh nguồn gốc, xuất xứ của kim loại quý hiếm; thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo, cập nhật thông tin về giao dịch theo chế độ báo cáo do Trung tâm Tài chính Quốc tế quy định.

Sàn giao dịch phải thiết lập các biện pháp, quy trình phòng chống rửa tiền, buôn lậu, gian lận đối với giao dịch kim loại quý; rà soát, báo cáo giao dịch bất thường và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Nền tảng giao dịch số mới, sàn giao dịch chuyên biệt được vận hành chính thức sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm (sandbox) theo hướng dẫn của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng và ban hành Nghị định là hết sức cấp thiết từ yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) nhằm hội nhập sâu rộng vào chuỗi tài chính – thương mại toàn cầu

Các chính sách được đề xuất có tính đột phá, vượt trội, linh hoạt hơn so với quy định pháp luật hiện hành, nhằm thu hút các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư hàng đầu thế giới tham gia vào Trung tâm tài chính.

 Đưa các giao dịch liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa phát triển lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật 

Theo Lê Thuý

Người lao động

