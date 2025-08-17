Quang cảnh Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa ký ban hành Thông báo số 08-TB/BCĐTW, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo ngày 05/8/2025.

Về Báo cáo định hướng khung pháp lý huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với việc xác định các mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng khung chính sách, pháp luật về huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế nêu trong Báo cáo do Đảng ủy Bộ Tài chính chuẩn bị.

Ban Chỉ đoạ đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế, phù hợp với quy luật thị trường; đồng thời, bảo đảm vai trò định hướng, giám sát, kiến tạo của Nhà nước để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp từ các thành phần kinh tế, tạo động lực đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, trong đó lưu ý đưa các giao dịch liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa phát triển lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật. Nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2025.

Về một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024, Ban Chỉ đạo nhận thấy còn nhiều ý kiến khác nhau về một số định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị (nếu có) trong tháng 9/2025.

Lưu ý, cần nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ; trong đó, các quan điểm, định hướng lớn và các chính sách quan trọng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024 và các luật có liên quan (như các luật về thuế, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, bảo vệ môi trường, địa chất và khoáng sản...) cần được luận giải đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục và khả thi.

Ngoài ra, Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo cũng đã xem xét, cho ý kiến về:

Các Báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, trong đó có Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực tài chính, đầu tư; Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Báo cáo “Một số định hướng về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế”; Đề cương Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Ban Chỉ đạo cũng xem xét: Báo cáo đánh giá sơ bộ về khả năng thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; Báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.



