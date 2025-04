Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Ngày 11/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở (THCS), học sinh trung học phổ thông (THPT) và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học (HSTH) trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo Tờ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo , dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều với các nội dung quy định về đối tượng miễn, không phải đóng học phí, đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục; học sinh THPT, học sinh học văn hoá THPT tại các cơ sở giáo dục.

Như vậy, chính sách sẽ hỗ trợ học phí đối với cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục để đảm bảo thực thi chính sách thống nhất, công bằng đối với người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất áp dụng quy định trên từ năm học 2025 - 2026.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Tại buổi thẩm định, ông Nguyễn Văn Quý, đại diện Bộ Quốc Phòng cho biết, cơ quan này nhất trí với Tờ trình của dự thảo Nghị quyết, đây là Nghị quyết quan trọng, cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung đối tượng là trẻ em mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc Bộ Quốc phòng vào đối tượng được miễn học phí như đối tượng trẻ em mầm non trong các cơ sở giáo dục công lập.

Bà Đỗ Thị Kiều Dung, Văn phòng Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không nên quy định đối tượng học sinh tiểu học trong Nghị quyết bởi đối tượng này đã được quy định trong Hiến pháp và Luật Giáo dục; đề nghị rà soát đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS đã được miễn học phí theo quy định của Luật Giáo dục, đang thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, để loại trừ ra.

Tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết, bà Dung cho rằng cần tính đến đối tượng là học sinh học tại cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô đang thực hiện theo Luật Thủ đô để có hỗ trợ phù hợp; có hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có yếu tố nước ngoài không? Đồng thời, cần tính toán mức trần để hỗ trợ học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại phạm vi điều chỉnh để phù hợp với Thông báo 13594 của Bộ Chính trị; đề nghị bỏ nội dung “học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí”.

Tuy nhiên, đối với các chính sách về hỗ trợ học phí, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá, dự thảo Nghị định chưa quy định rõ ràng, chưa phù hợp, có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện khi đặt trong mối tương quan với Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Ông Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc phương án phù hợp, khả thi, thống nhất trong hệ thống pháp luật; rà soát lại ngôn ngữ, kỹ thuật để đảm bảo đúng quy định; đề nghị giải trình thêm ý kiến của Bộ Quốc phòng; làm việc với Bộ Tài chính để đánh giá lại số liệu.