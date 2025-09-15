Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô.

Điểm đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng và bổ sung chu kỳ 36 tháng – thay đổi được dự báo ảnh hưởng đến phần lớn chủ phương tiện.

Theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP hiện hành, mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho xe dân sự dao động từ 130.000 đồng đến 1.430.000 đồng/tháng, tính theo các chu kỳ 1, 3, 6, 12, 18 và 24 tháng. Xe thuộc lực lượng quốc phòng, công an áp dụng mức 1.000.000 – 1.500.000 đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi xuất phát từ quy định mới tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, trong đó quy định chu kỳ kiểm định ô tô tối đa là 36 tháng. Nếu giữ chu kỳ 18 tháng, biểu phí sẽ không còn đồng bộ với pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh việc thay đổi về chu kỳ thu phí, dự thảo cũng chỉnh sửa một số khái niệm để phù hợp với quy định pháp luật mới, như “xe chở người dưới 10 chỗ” đổi thành “xe chở người đến 8 chỗ (không kể lái)”, hay “xe dưới 40 chỗ” thành “xe đến 39 chỗ”. Ngoài ra, quy định về xe vận tải hành khách công cộng cũng được làm rõ: chủ phương tiện phải cung cấp phù hiệu hoặc giấy tờ chứng minh xe buýt, xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân mới được hưởng mức phí ưu đãi.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, đề xuất sửa đổi không nhằm tăng gánh nặng tài chính mà để đảm bảo đồng bộ pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ phí, đồng thời khuyến khích chủ xe tuân thủ nghiêm ngặt chu kỳ kiểm định.

Nếu dự thảo được Chính phủ thông qua, hàng triệu chủ phương tiện sẽ phải làm quen với một chu kỳ phí mới – dài hơn, ít lần nộp hơn, nhưng đồng thời đòi hỏi cơ quan quản lý cập nhật hệ thống thu phí kịp thời để tránh phát sinh vướng mắc trong triển khai.

Đề xuất biểu mức thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô

Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô- Ảnh 1.

 

Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô- Ảnh 2.

Mức thu phí sử dụng đường bộ được đề xuất đối với xe ô tô

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước hiện có hơn 5,4 triệu xe ô tô đang lưu hành (tính đến năm 2024). Việc bổ sung chu kỳ phí 36 tháng thay thế chu kỳ 18 tháng sẽ tác động trực tiếp đến toàn bộ số phương tiện này.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

