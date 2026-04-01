Đề xuất mới về bảo hiểm xe máy: Thay đổi quan trọng người dân cần biết

Bảo hiểm xe máy luôn là vấn đề thiết thực được đông đảo người dân quan tâm. Nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin, Bộ Công an đang đề xuất dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15.11.2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề dữ liệu, Điều 3 dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 10 quy định rõ: Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan. Các bộ, ngành có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật với Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng, quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Theo nội dung chi tiết của dự thảo, Bộ Tài chính sẽ là cơ quan được giao trọng trách xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Cơ quan soạn thảo cho biết việc điều chỉnh này là hoàn toàn phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi của Bộ Tài chính. Bên cạnh mảng bảo hiểm, cơ quan này cũng sẽ nắm giữ các kho dữ liệu quan trọng khác như thông tin xe xuất nhập khẩu, hóa đơn mua bán phương tiện, hệ thống lệ phí trước bạ và danh sách các phương tiện thuộc diện tạm nhập tái xuất.

Về phía Bộ Công an, cơ quan này sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để các bộ, ngành khác có nền tảng kết nối và chia sẻ thông tin. Cụ thể hơn, lực lượng công an sẽ trực tiếp quản lý kho dữ liệu khổng lồ về đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính, tai nạn giao thông, hành trình phương tiện, hình ảnh khoang hành khách và hệ thống cấp phép lái xe. Trong khi đó, Bộ Xây dựng được phân công chuyên trách mảng dữ liệu về đăng kiểm xe cơ giới dân dụng, hệ thống cơ sở đào tạo lái xe và các chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông.

Dự thảo cũng quy định rất rõ ràng trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan khác. Bộ Y tế sẽ đảm nhận việc duy trì hệ thống dữ liệu về tình trạng sức khỏe của người điều khiển phương tiện cũng như thông tin chi tiết về những người không may bị tai nạn giao thông. Riêng đối với các phương tiện và hoạt động giao thông mang tính chất đặc thù trong quân đội, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tự chủ quản lý toàn bộ hệ thống dữ liệu từ khâu đăng ký, kiểm định cho đến việc xử lý vi phạm thuộc phạm vi thẩm quyền.

Việc phân công rành mạch trách nhiệm quản lý từng loại cơ sở dữ liệu chuyên ngành không chỉ giúp đồng bộ hóa thông tin mà còn là bước đệm pháp lý quan trọng để thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được sửa đổi. Hệ thống dữ liệu liên thông, minh bạch này được kỳ vọng sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời giúp quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều trong tương lai gần.