Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý: Nhận được tin nhắn nội dung này cần gọi điện lại ngay

Theo Thái Hà | 01-04-2026 - 09:07 AM | Xã hội

Đây là khuyến cáo từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại khu vực phường Thành Sen, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua việc gửi đường link lạ qua ứng dụng Zalo, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý: Nhận được tin nhắn nội dung này cần gọi điện lại ngay - Ảnh 1.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện… Ảnh: CA Hà Tĩnh

Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện… Khi người dùng truy cập vào các đường link này, tài khoản sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin đến người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm vay, mượn tiền hoặc tiếp tục phát tán đường link độc để chiếm quyền thêm nhiều tài khoản khác.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo:

Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý: Nhận được tin nhắn nội dung này cần gọi điện lại ngay - Ảnh 2.

Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý: Nhận được tin nhắn nội dung này cần gọi điện lại ngay - Ảnh 3.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử.

Thái Hà

Theo Thái Hà

