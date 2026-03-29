Cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới qua Zalo, người dùng cần chú ý

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại khu vực phường Thành Sen, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua việc gửi đường link lạ qua ứng dụng Zalo, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện…

Khi người dùng truy cập vào các đường link này, tài khoản sẽ bị chiếm quyền kiểm soát.

Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin đến người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm vay, mượn tiền hoặc tiếp tục phát tán đường link độc để chiếm quyền thêm nhiều tài khoản khác.

Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường các biện pháp bảo mật tài khoản như kích hoạt xác thực hai lớp, thiết lập mật khẩu có độ bảo mật cao, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ.

Đồng thời, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ trên không gian mạng.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử.