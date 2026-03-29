Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới qua Zalo, người dùng cần chú ý

Theo Duy Anh | 29-03-2026 - 14:36 PM | Xã hội

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Tĩnh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại khu vực phường Thành Sen, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua việc gửi đường link lạ qua ứng dụng Zalo, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện… (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện…

Khi người dùng truy cập vào các đường link này, tài khoản sẽ bị chiếm quyền kiểm soát.

Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin đến người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm vay, mượn tiền hoặc tiếp tục phát tán đường link độc để chiếm quyền thêm nhiều tài khoản khác.

Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường các biện pháp bảo mật tài khoản như kích hoạt xác thực hai lớp, thiết lập mật khẩu có độ bảo mật cao, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ.

Đồng thời, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ trên không gian mạng.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ?

Người con rể Nguyễn Ngọc Đạo lên ô tô mở livestream nói gì suốt 1 tiếng sau khi bắn bố mẹ vợ? Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng 46 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng 46 tuổi Nổi bật

Hà Nội: Điều tra nhóm côn đồ đi ô tô đánh người nhập viện vì bị phản ứng cách lái xe 'ngổ ngáo'

Hà Nội: Điều tra nhóm côn đồ đi ô tô đánh người nhập viện vì bị phản ứng cách lái xe 'ngổ ngáo'

13:36 , 29/03/2026
Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Người lao động được thêm gì?

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Người lao động được thêm gì?

12:59 , 29/03/2026
Chỉ 1 cú click “vote hộ”, tài khoản Zalo có thể bay sạch

Chỉ 1 cú click “vote hộ”, tài khoản Zalo có thể bay sạch

12:32 , 29/03/2026
Vừa từ quê lên TP.HCM xin việc, nam công nhân bị nhóm người đâm chết trên đường

Vừa từ quê lên TP.HCM xin việc, nam công nhân bị nhóm người đâm chết trên đường

11:59 , 29/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên