Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Người lao động được thêm gì?

Theo quy định của Luật BHXH, người lao động hiện đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, trong đó có 8% vào Quỹ hưu trí, tử tuất; 1,5% vào Quỹ BHYT và 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Khi lương cơ sở tăng, mức lương làm căn cứ đóng BHXH cũng tăng tương ứng, dẫn đến số tiền đóng hàng tháng tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng này không lớn đối với người lao động do họ chỉ đóng 8% vào Quỹ hưu trí, tử tuất, trong khi người sử dụng lao động đóng tới 14%.

Điểm đáng chú ý là phần tăng thêm này lại mang lại lợi ích đáng kể trong dài hạn. Khi mức đóng tăng, mức hưởng lương hưu sau này cũng tăng theo. Tính tổng thể, người lao động chỉ đóng thêm một phần nhỏ nhưng mức hưởng khi nghỉ hưu có thể tăng cao hơn, góp phần đảm bảo cuộc sống ổn định khi về già.

Việc tăng lương cơ sở cũng làm thay đổi mức đóng BHXH tối đa. Theo quy định hiện hành, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Nếu mức lương cơ sở tăng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, trần đóng BHXH sẽ tăng từ 46,8 triệu đồng lên khoảng 50,6 triệu đồng/tháng.

Sự điều chỉnh này đặc biệt có ý nghĩa với nhóm lao động có thu nhập cao. Trước đây, dù có thu nhập thực tế rất lớn, mức lương làm căn cứ đóng BHXH của họ vẫn bị giới hạn ở mức trần. Khi trần này được nâng lên, phần thu nhập tính đóng BHXH tăng, giúp người lao động được hưởng các chế độ sát hơn với thu nhập thực tế của mình.

Một nguyên tắc cơ bản của BHXH là "đóng - hưởng". Khi mức đóng tăng, quyền lợi người lao động cũng được nâng lên tương ứng, cụ thể: lương hưu sẽ tăng theo mức bình quân tiền lương đóng BHXH; chế độ thai sản có mức trợ cấp cao hơn do tính theo tiền lương đóng BHXH; với chế độ ốm đau, tai nạn lao động, mức chi trả cũng tăng tương ứng.

Đặc biệt, với lao động có thu nhập cao, việc tăng trần đóng BHXH giúp họ không còn bị "thiệt" khi hưởng các chế độ, nhất là lương hưu.

Việc điều chỉnh lương cơ sở là bước đi quan trọng trong cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội. Dù mức đóng BHXH có tăng, nhưng lợi ích mang lại cho người lao động là rõ ràng và mang tính lâu dài.

Người lao động cần chủ động theo dõi các thay đổi chính sách, kiểm tra mức đóng BHXH của mình và bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Tham gia BHXH đầy đủ, liên tục không chỉ là nghĩa vụ mà còn là sự bảo đảm cho tương lai.

Nếu đề xuất tăng lương cơ sở được thông qua, đây sẽ là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao quyền lợi và củng cố niềm tin của người lao động vào hệ thống an sinh xã hội.