Chỉ 1 cú click “vote hộ”, tài khoản Zalo có thể bay sạch

Theo thông tin từ Fanpage Thông tin chính phủ, một thủ đoạn lừa đảo quen thuộc nhưng đang “biến tướng” mạnh trên nền tảng Zalo khiến nhiều người dùng sập bẫy chỉ vì một tin nhắn tưởng chừng vô hại: “Anh ơi vào link này vote giúp em với”.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, tại khu vực phường Thành Sen đã xuất hiện tình trạng các đối tượng gửi đường link giả mạo dưới dạng bình chọn cuộc thi, thi tiếng Anh online để dụ người dùng truy cập.

Chỉ cần bấm vào đường link, người dùng có thể bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản mà không hề hay biết. Ngay sau đó, kẻ gian sẽ sử dụng chính tài khoản này để nhắn tin vay tiền người thân, bạn bè, đồng thời tiếp tục phát tán các đường link lừa đảo tới toàn bộ danh bạ. Điều nguy hiểm là các tin nhắn đều xuất phát từ tài khoản quen biết nên dễ khiến người nhận mất cảnh giác, tạo thành chuỗi lây lan nhanh và khó kiểm soát.

Những tin nhắn lừa đảo

Thực tế, những chiêu trò này không mới nhưng liên tục thay đổi hình thức để đánh vào tâm lý chủ quan của người dùng. Các đường link thường được rút gọn, không rõ nguồn gốc, đi kèm nội dung mang tính nhờ vả như “vote hộ”, “giúp cháu”, “thi online”. Khi nhận được tin nhắn từ người quen, nhiều người có xu hướng tin tưởng và bấm vào ngay mà không kiểm tra, vô tình rơi vào bẫy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối thận trọng, không nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào, kể cả khi được gửi từ bạn bè hay người thân. Việc chủ động bảo vệ tài khoản là rất quan trọng, bao gồm sử dụng mật khẩu mạnh, bật các lớp bảo mật cần thiết, kiểm tra thiết bị đăng nhập và không bao giờ cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Trong trường hợp nhận được tin nhắn vay tiền qua Zalo, người dùng nên xác minh lại bằng cách gọi điện hoặc gọi video thay vì tin tưởng hoàn toàn vào nội dung tin nhắn. Nếu đã lỡ bấm vào đường link đáng ngờ, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả thiết bị và thông báo cho người thân để tránh bị lợi dụng.

Chỉ một cú click tưởng chừng vô hại có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản và trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo. Việc nâng cao cảnh giác không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan của các chiêu trò tinh vi trên không gian mạng.