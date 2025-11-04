Đề xuất nâng mức giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình dự án Luật

Sáng 4/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, dự thảo Luật sửa đổi hoàn thiện 17/96 điều của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

Đáng chú ý như: Dự thảo Luật quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Quy định này nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và giá cả hiện tăng nhiều so với năm 2018. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với những người thuộc diện có nghĩa vụ kê khai hằng năm được lựa chọn ngẫu nhiên.

Về giá trị tài sản, thu nhập để theo dõi diễn biến, xác minh tài sản, thu nhập, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định tăng giá trị tài sản tài sản, thu nhập khi kê khai biến động trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi hoàn thiện quy định về thẩm quyền thanh tra vụ việc tham nhũng của các cơ quan thanh tra cho phù hợp với tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra sau khi sắp xếp. Sửa đổi hoàn thiện quy định về giải quyết phản ánh tố cáo về tham nhũng nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng được hiệu quả...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành việc điều chỉnh nâng mức kê khai giá trị tài sản, thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác tại điểm b khoản 1 Điều 35 và nâng mức biến động trong năm phải kê khai.

Theo cơ quan thẩm tra, quy định này phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, phản ánh đúng biến động giá cả và mức thu nhập hiện nay, bảo đảm tập trung quản lý, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập có giá trị lớn. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không quy định cứng các mức tiền trong Luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đến các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành việc mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước, tránh bỏ lọt một nhóm đối tượng do Nhà nước giao tham gia, quản lý điều hành doanh nghiệp, vốn, tài sản nhà nước nhưng lại không có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời phù hợp với xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ hướng dẫn cụ thể về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với trường hợp người có nghĩa vụ kê khai là người nước ngoài (nếu có) làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước (hoặc loại trừ đối với họ).

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng, vì việc mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước có thể gây quan ngại đối với các nhà đầu tư, khó khả thi trong kiểm soát tài sản của người nước ngoài và các đối tượng kê khai thuộc khu vực ngoài nhà nước.