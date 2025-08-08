Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 13,3 - 15,5 triệu đồng: Bộ Tài chính nói gì?

Trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, khi nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Bộ đã nhận được nhiều phương án và ý kiến khác nhau. Trong đó, phương án phân chia mức giảm trừ theo vùng, địa phương tuy phản ánh sát hơn chênh lệch chi phí sinh hoạt, nhưng lại tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn khi triển khai.

"Ngay trong một tỉnh, thành phố, giữa các khu vực cũng có sự khác biệt lớn. Ở Hà Nội hay TP.HCM, phường trung tâm có chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng vùng ven, vùng nông thôn lại khác. Nếu áp dụng giảm trừ gia cảnh theo khu vực sẽ khó đảm bảo tính khả thi và công bằng tuyệt đối," Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo ông Chi, Bộ Tài chính hiện xin ý kiến rộng rãi cho hai phương án:

Phương án 1: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hiện hành.

Phương án 2: Điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP.

"Đa số ý kiến nghiêng về phương án thứ hai. Bộ đang tiếp tục hoàn thiện tính toán, dựa trên số liệu tăng GDP từ năm 2020 đến nay, để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo quy trình ban hành luật," Thứ trưởng cho biết.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay thế mà Bộ Tài chính đang xây dựng lần này có nhiều điểm cải cách đáng chú ý. Biểu thuế lũy tiến từng phần được rút gọn từ 7 bậc xuống 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách các bậc để giảm chênh lệch áp thuế giữa các nhóm thu nhập. Luật cũng giao Chính phủ quyền điều chỉnh linh hoạt mức giảm trừ gia cảnh theo biến động kinh tế - xã hội và bổ sung khoản trừ chi phí thực tế cho y tế, giáo dục trước khi tính thuế.

Phạm vi thu nhập chịu thuế được mở rộng sang các nguồn thu mới như thương mại điện tử, tài sản số, chứng chỉ carbon, biển số xe, tên miền internet. Với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự thảo áp thuế suất theo thời gian nắm giữ nhằm hạn chế đầu cơ; còn với cá nhân kinh doanh, ngưỡng doanh thu miễn thuế dự kiến tăng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung các quy định miễn, giảm thuế, cập nhật quy trình khấu trừ, thời điểm xác định thu nhập và trách nhiệm của bên trả thu nhập, hướng tới một hệ thống thuế đơn giản, minh bạch và phù hợp với xu thế kinh tế số.



