Sắp định đoạt số phận máy bay Boeing 'bỏ rơi' ở Nội Bài

08-08-2025 - 09:42 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đề nghị giao máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài suốt 18 năm cho Học viện Hàng không Việt Nam để làm giáo cụ, thay vì bán đấu giá.

Theo văn bản, Bộ Xây dựng đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét, chấp thuận thay đổi phương án xử lý máy bay Boeing B727-200 bị "bỏ rơi" tại sân bay Nội Bài, với đặc thù của tài sản từ bán đấu giá thành giao cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng làm mô hình, giáo cụ thực hành, thực tập trong cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng không.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện theo quy định.

Giải trình về phương án vừa nêu, Bộ Xây dựng cho biết việc này phù hợp quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; phù hợp thực tiễn chức năng nhiệm vụ và yêu cầu quản lý, sử dụng của Học viện Hàng không Việt Nam trong phục vụ công tác đào tạo các ngành kỹ thuật hàng không.

Học viện Hàng không Việt Nam cũng có đơn, phương án tiếp nhận, quản lý, sử dụng máy bay bị bỏ rơi và có nguồn tài chính đảm bảo và cam kết tiếp nhận, quản lý, sử dụng (không sử dụng ngân sách Nhà nước).

Sắp định đoạt số phận máy bay Boeing 'bỏ rơi' ở Nội Bài- Ảnh 1.

Máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines. Ảnh: CNQ.

Bộ Xây dựng cho rằng, xét về hiệu quả kinh tế, nếu Học viện Hàng không Việt Nam phải mua máy bay từ nước ngoài làm mô hình dạy học, đảm bảo các tiêu chuẩn đào tạo của quốc tế thì chi phí ước tính khoảng 500 tỷ đồng . Trong khi đó, dự kiến chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện máy bay Boeing bị bỏ rơi về cơ sở đào tạo chỉ từ 8,7 - 9,7 tỷ đồng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), máy bay Boeing B727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines, đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Hơn 1 năm sau, máy bay này bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý máy bay theo quy định pháp luật hiện hành.

Tháng 6/2015, qua kiểm tra tình trạng kỹ thuật, Cục HKVN đánh giá, chiếc máy bay được sản xuất năm 1975 , có tình trạng kỹ thuật xuống cấp trầm trọng, không thể phục hồi và không đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay theo quy định của Việt Nam và quốc tế.

Năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và phương án xử lý đối với máy bay Boeing B727-200, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quyết định của Bộ Tài chính chưa xác định rõ đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản.

Được biết, Cục HKVN từng đề xuất phương án bán đấu giá máy bay dưới dạng tài sản thanh lý (sắt vụn) nhưng không thành.

Trong nhiều năm qua, ngoài Học viện Hàng không Việt Nam cũng từng có không ít đơn vị đề xuất được sử dụng máy bay Boeing của Campuchia. Điển hình là Bộ Công an từng đề nghị sử dụng máy bay để diễn tập chống khủng bố. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài muốn dùng máy bay cho việc diễn tập phòng cháy chữa cháy và an ninh an toàn hàng không. Bộ Tư lệnh đặc công từng đề xuất cơ chế sử dụng máy bay cũ này. Thậm chí, có doanh nghiệp từng đề xuất đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay Boeing 727-200 với trị giá 3 tỷ đồng.

Theo Lộc Liên

Báo Tiền Phong

