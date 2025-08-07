Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sân bay cách Long Thành 2 giờ lái xe đã hoàn thành phần quân sự, đề xuất sớm khởi công phần dân dụng

07-08-2025 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là cảng hàng không có ý nghĩa quan trọng.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng giao cơ quan chức năng xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời về việc xây dựng sân bay Phan Thiết.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, tổ chức thẩm định, xem xét đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Trước đó, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết) ở hạng mục hàng không dân dụng.

Công ty này cũng đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định. Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời cho biết, nếu được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, đơn vị này khởi công dự án vào ngày 19/8 tới.

Sân bay Phan Thiết được khởi công vào tháng 1/2015, gồm hạng mục sân bay quân sự và hạng mục sân bay dân dụng. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện. Riêng hạng mục dân dụng, đây được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, nhưng chưa đảm bảo tiến độ.

Sân bay Phan Thiết kết hợp quân sự và dân dụng được cơ quan chức năng quy hoạch vào năm 2013, rộng 543ha, tại xã Thiện Nghiệp, tỉnh Bình Thuận (cũ) nay là phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng; cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 2 giờ ô tô.

Sau đó, sân bay Phan Thiết được Chính phủ thống nhất chủ trương nâng cấp từ 4C lên 4E với một đường cất hạ cánh dài 3.050m, nhà ga hành khách có công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm.

Đề nghị tái khởi công dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 19-8

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

