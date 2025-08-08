Hà Nội: Công viên 744 tỷ đồng giữa khu đô thị khát xanh bị "bỏ quên"
Công viên 744 tỷ đồng tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) sau nhiều năm xây dựng vẫn bỏ hoang, cỏ dại phủ kín, rác thải bủa vây, hồ điều hòa ô nhiễm...
- 08-08-2025Việt Nam vừa đón nhận một kỷ lục chỉ trong 7 tháng, Campuchia đóng góp lớn
- 08-08-2025COO Tập đoàn VinaCapital Brook Taylor: Việt Nam là nền kinh tế duy nhất ở Đông Nam Á có thể thành công như Hàn Quốc, Đài Loan
- 07-08-2025Bộ Công an vừa ra thông báo mới, người dân hãy cập nhật ngay
Dự án có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội quản lý thực hiện hợp đồng.
Sau nhiều năm đầu tư xây dựng, công viên và hồ điều hòa quy mô 744 tỷ đồng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Ghi nhận thực tế cho thấy khu vực này đang xuống cấp nghiêm trọng cỏ dại mọc um tùm, rác thải chưa được thu dọn, nhiều hạng mục có dấu hiệu bị bỏ hoang.
Công viên CV1 Cầu Giấy là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh cho khu vực phía Tây Thủ đô. Với tổng diện tích 32ha, công viên sở hữu hồ điều hòa rộng lớn, công viên cây xanh xanh mát, hệ thống tiện ích hiện đại, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân.
Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ trôi qua, khu công viên từng được kỳ vọng là "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị nay lại hóa thành "kho chứa cỏ dại", "bãi rác lộ thiên" với hồ nước đặc quánh mùi cá chết...
VTV