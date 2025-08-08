Việt Nam vừa đón nhận một kỷ lục chỉ trong 7 tháng, Campuchia đóng góp lớn

Ảnh minh họa

Đó là du lịch.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố vào sáng 6/8, trong tháng 7 vừa qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt người, tăng gần 7% so với tháng 6, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2024. Tháng 7 được coi là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng lượng khách đến Việt Nam vẫn tăng cao so với tháng trước.

Trong tháng 7 vừa qua, Nga là thị trường tăng nhiều nhất khi lượng khách bằng 300% so với cùng kỳ năm 2024. Những thị trường tăng trưởng cao top đầu kế tiếp là Trung Quốc và những quốc gia được Việt Nam miễn visa đơn phương như Đức, Pháp, Italy, Na Uy…

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, nước ta đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng tăng 25% so với 2019, năm hoàng kim của du lịch Việt Nam.

Đáng chú ý, trong 7 tháng qua, lượng khách từ Campuchia đến Việt Nam đạt 401.000 lượt, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm ngoái. V ượt Ấn Độ, Australia, Nga và Malaysia, Campuchia đứng ở vị trí thứ 6 trong tổng số 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam (bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản…).

Với khu vực châu Âu. Nga tiếp tục dẫn đầu, với mức tăng trưởng 156,6% khi đạt 315.000 lượt du khách. Nga hiện giữ vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm 2025.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc có hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng qua là một điểm sáng trong bối cảnh ngành du lịch thế giới đang bị ảnh hưởng vì nhiều biến động chính trị, xung đột cũng như chính chính sách visa nhiều quốc gia thắt chặt. Do đó, với mức độ tăng trưởng như hiện nay, ngành du lịch của Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra là đón 22 – 23 triệu lượt khách đến cuối năm 2025.

Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút du khách quốc tế

Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút du khách quốc tế

Theo Cục Thống kê, chính nhờ chính sách thị thực thuận lợi, những chương trình quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cũng như nhiều hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc đã giúp thu hút đông đảo lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Chẳng hạn, chính sách miễn thị thực ngắn hạn theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã góp phần thúc đẩy lượng khách từ các thị trường như Ba Lan (tăng 44,8%) và Thụy Sĩ (15,8%).

Trong 7 tháng đầu năm nay, du khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 10,4 triệu lượt, chiếm 85,1% tổng lượng khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khách đến bằng đường bộ đạt 1,6 triệu lượt, chiếm 13,4%, tăng 15,8%; bằng đường biển đạt 183.900 lượt, chiếm 1,5% và tăng 11,1%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của Việt Nam là Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Phú Quốc và Nha Trang. Đây là những thành phố nổi tiếng với hệ sinh thái du lịch phong phú, dịch vụ lưu trú đa dạng và hoạt động giải trí đặc sắc.

Ngoài ra, hoạt động thương mại, du lịch duy trì tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2025 cũng đã tác động làm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống (ước đạt 481.900 tỷ đồng) tăng 15% và doanh thu du lịch lữ hành 52.800 tỷ đồng, tăng 20%. Đặc biệt, một số tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng cao, trong đó TP HCM tăng 19,7%, Đà Nẵng (18,6%), Cần Thơ (14,8%), Hà Nội (12%), Hải Phòng (11%).