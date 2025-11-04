Đề xuất nâng mức kê khai tài sản thu nhập từ 50 lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý

Quá trình thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số các ý kiến trong ủy ban tán thành với quy định sửa đổi theo hướng giao Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm soát tài sản thu nhập của đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

Một số ý kiến trong ủy ban cũng cho rằng, dự thảo luật không nên quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Đảng mà việc xác định cơ quan nào của Đảng có thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập của đảng viên thuộc thẩm quyền riêng của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban tán thành quy định của dự thảo luật về thẩm quyền của Văn phòng Quốc hội trong kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức công tác tại Văn phòng Quốc hội và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Trước quy định của dự thảo luật sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước từ “doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100 vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”; các ý kiến trong Ủy ban tán thành việc mở rộng này nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tránh bỏ lọt một nhóm đối tượng do nhà nước giao tham gia, quản lý điều hành doanh nghiệp.

Song, với nội dung trên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ hướng dẫn cụ thể về kê khai tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai là người nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng, vì việc mở rộng phạm vi đối tượng trên có thể gây quan ngại đối với các nhà đầu tư, khó khả thi trong kiểm soát tài sản của người nước ngoài và các đối tượng kê khai thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Đối với nội dung tài sản thu nhập phải kê khai và biến động tài sản phải kê khai bổ sung, Ủy ban tán thành việc điều chỉnh nâng mức kê khai giá trị tài sản thu nhập từ 50 lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác; nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng để phù hợp với thực tiễn.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tập trung kiểm soát việc kê khai tài sản lớn có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Trước đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo tờ trình, sau hơn 6 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã phát sinh một số bất cập, hạn chế như một số chủ trương về phòng, chống tham nhũng chưa được thể chế kịp thời; cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, chưa giải quyết được triệt để những vấn đề thực tiễn đặt ra; các quy định về kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ.

Từ đó, dự thảo luật đề nghị sửa đổi, bổ sung trong hoàn thiện chính sách về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng gồm: đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập.