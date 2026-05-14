Đề xuất nâng trần thu nhập được mua NƠXH

Theo dự thảo đề xuất của Sở Xây dựng Hải Phòng , quy định hiện hành của Chính phủ thể hiện, ngưỡng thu nhập để được mua nhà ở xã hội (NƠXH) là không quá 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân, không quá 35 triệu đồng/tháng đối với người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên và không quá 50 triệu đồng đối với tổng thu nhập hai vợ chồng.

Tuy nhiên, Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp lớn với tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức thu nhập bình quân luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Việc áp dụng cứng mức thu nhập chung của cả nước sẽ khiến một số bộ phận người lao động có nhu cầu nhà ở bị loại khỏi chính sách hỗ trợ, gây khó khăn trong việc thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Sở Xây dựng Hải Phòng nhận định, việc điều chỉnh hệ số mức thu nhập là giải pháp cần thiết để nới rộng điều kiện, đảm bảo công bằng và sát thực tế tại địa phương.

Dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, TP Hải Phòng.

Theo dự thảo, hệ số điều chỉnh mức thu nhập đủ điều kiện mua NƠXH trên địa bàn thành phố là 1,16 (không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại Hải Phòng so với thu nhập bình quân cả nước là 1,186).

Sau khi áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập thì các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 khi mua NƠXH tại Hải Phòng phải đảm bảo các điều kiện về thu nhập.

Trường hợp người độc thân thì có thu nhập bình quân thực nhận không quá 29 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 40,6 triệu đồng/tháng theo bảng tiền công, lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xác nhận.

Hai vợ chồng có tổng thu nhập bình quân không quá 58 triệu đồng theo bảng tiền công, lương do cơ quan, đơn vị xác nhận.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, trần thu nhập để đủ điều kiện mua NƠXH tại Hải Phòng tăng 16%.

Cụ thể, đối với người độc thân nâng từ 25 triệu lên 29 triệu đồng/tháng (tăng 4 triệu đồng); người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên từ 35 triệu đồng lên 40,6 triệu đồng/tháng (tăng 5,6 triệu đồng); hai vợ chồng tăng tổng thu nhập từ 50 triệu đồng lên 58 triệu đồng/tháng (tăng 8 triệu đồng).