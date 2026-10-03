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Đề xuất ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương

| | Xã hội

Thẩm tra dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Sáng 3/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư, cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Liên quan đến Bộ luật Lao động, nêu tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, dự án luật được sửa đổi theo hướng chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30/9 năm trước).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy tại phiên họp. Ảnh: PV.

Liên quan đến nội dung mới về phát triển văn hóa, lần sửa đổi này quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương (thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW).

Thẩm tra dự án luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, Ủy ban tán thành việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bằng quy định bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (ngày 24/11 dương lịch), người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc;

Chủ trương này cũng nhằm tạo điều kiện để toàn dân, người lao động tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; việc đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động là phù hợp vì đây là đạo luật quy định trực tiếp về chế độ nghỉ lễ, tết của người lao động.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam tại phiên họp. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, theo bà Lam, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Lý do, hiện nay đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền Đề án về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc;

Việc bổ sung ngày nghỉ này cũng nhằm tạo điều kiện tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tiếp thu giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ là nội dung mới. Cơ quan chuyên môn đã có đề xuất, tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức.

"Bao giờ có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ báo cáo lên Chính phủ để đề xuất bổ sung", ông Huy nói.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm:

1 ngày Tết dương lịch

5 ngày Tết âm lịch

1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,

1 ngày 30/4

1 ngày Quốc tế Lao động 1-5

2 ngày Quốc khánh

1 ngày Văn hóa Việt Nam.


Theo Luân Dũng

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