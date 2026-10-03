Từ 28/9, VNeID đã bắt đầu tự động khóa tài khoản trong 2 trường hợp: Đây là cách kiểm tra để không bị gián đoạn

Hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân bị khóa tự động

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP và khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP (đã sửa đổi), tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam bị khóa tự động trong hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất: căn cước điện tử bị khóa. Khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, tài khoản VNeID tương ứng cũng bị khóa theo. Khi căn cước điện tử được mở khóa, tài khoản cũng tự động được mở lại. Trường hợp thẻ căn cước được cấp lại hay gia hạn, hệ thống sẽ tự khôi phục tài khoản cùng các giấy tờ đã tích hợp.

Trường hợp thứ hai: số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không chính chủ. Đây là nội dung mới tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP sau khi sửa đổi. Hệ thống sẽ khóa tài khoản nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và số này không đăng ký chính chủ.

Cần lưu ý, quy định nêu rõ điều kiện "đã thay đổi và không chính chủ". Vì vậy không phải mọi thuê bao không chính chủ đều đương nhiên khiến tài khoản bị khóa.

Những người cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID;

- Người sử dụng số điện thoại đứng tên người thân hoặc người khác để đăng ký VNeID;

- Người đang dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên;

- Người không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID;

- Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử.

Tuy nhiên, quy định không có nghĩa mọi thuê bao không chính chủ đều đương nhiên khiến tài khoản VNeID bị khóa vào ngày 28/9/2026. Điều khoản nêu cụ thể trường hợp số thuê bao dùng để đăng ký tài khoản “đã thay đổi và không chính chủ”.

Cách kiểm tra số điện thoại trên VNeID

Từ tháng 4/2026, người dân đã có thể xác thực thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng. Sau khi đăng nhập, người dùng xem số điện thoại đang hiển thị, sau đó vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Số điện thoại" để xem thông tin thuê bao đã tích hợp.

Nếu SIM chưa chính chủ hoặc sai thông tin, người dùng nên liên hệ nhà mạng để chuẩn hóa, thường cần mang theo thẻ căn cước. Trường hợp đã đổi số, cần cập nhật sang số mới đứng tên mình theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh tại thời điểm làm thủ tục. Nghị định không quy định cụ thể cách cập nhật này.

VNeID hiện được dùng để đăng nhập dịch vụ công, xuất trình giấy tờ và gửi hồ sơ thủ tục hành chính. Cũng theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID có giá trị tương đương xuất trình bản giấy. Tài khoản bị khóa đồng nghĩa người dân tạm thời mất các tiện ích này.

Ngoài ra, nhiều tài khoản trực tuyến hiện có (giáo dục, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội...) phải liên kết với định danh điện tử trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến 30/6/2027.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh