Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2026: Số ngày nghỉ dài chưa từng có, ai nghe cũng ngỡ ngàng

Theo thông tin trên Báo Chính phủ, ngày 2/10, Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 và nghỉ lễ Quốc khánh 2026.

Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã xây dựng dự thảo phương án đề xuất nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, đồng thời gửi Công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày thì số ngày nghỉ dịp Quốc khánh (2/9/2026) cũng khiến nhiều người quan tâm.

Với dịp Quốc khánh (2/9), Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy 29/8/2026 đến hết thứ Tư 2/9/2026, tổng cộng 5 ngày. Lịch nghỉ gồm 2 ngày lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi.

Phương án này đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành, cơ quan liên quan và nhận được sự đồng thuận 100%. Hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với người lao động ngoài khu vực công, Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế để bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026. Theo đó, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau). Thông báo lịch nghỉ phải được công bố ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng phương án nghỉ giống công chức, viên chức hoặc thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.