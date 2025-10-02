Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2026: Số ngày nghỉ dài chưa từng có, ai nghe cũng ngỡ ngàng

02-10-2025 - 19:20 PM | Sống

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày và nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin trên Báo Chính phủ, ngày 2/10, Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 và nghỉ lễ Quốc khánh 2026.

Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã xây dựng dự thảo phương án đề xuất nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, đồng thời gửi Công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2026: Số ngày nghỉ dài chưa từng có, ai nghe cũng ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày thì số ngày nghỉ dịp Quốc khánh (2/9/2026) cũng khiến nhiều người quan tâm.

Với dịp Quốc khánh (2/9), Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy 29/8/2026 đến hết thứ Tư 2/9/2026, tổng cộng 5 ngày. Lịch nghỉ gồm 2 ngày lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi.

Phương án này đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành, cơ quan liên quan và nhận được sự đồng thuận 100%. Hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với người lao động ngoài khu vực công, Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế để bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026. Theo đó, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau). Thông báo lịch nghỉ phải được công bố ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng phương án nghỉ giống công chức, viên chức hoặc thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an

Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an Nổi bật

Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp Nổi bật

6 loại rau củ đừng mua mùa này

6 loại rau củ đừng mua mùa này

19:00 , 02/10/2025
Con có RỰC RỠ được hay không, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đưa đường chỉ lối của bố mẹ

Con có RỰC RỠ được hay không, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đưa đường chỉ lối của bố mẹ

18:20 , 02/10/2025
Thấy trống rỗng khi đi làm chỉ vì 50 triệu mỗi tháng

Thấy trống rỗng khi đi làm chỉ vì 50 triệu mỗi tháng

17:45 , 02/10/2025
Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”

Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”

17:15 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên