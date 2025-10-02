Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày

02-10-2025 - 14:05 PM | Xã hội

Đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026: Công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày Tết, 5 ngày lễ 2-9

Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 và nghỉ lễ Quốc khánh 2026, trong đó công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán và 5 ngày dịp Quốc khánh.

9 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2026

Theo dự thảo phương án gửi Thủ tướng Chính phủ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 trong 9 ngày, gồm 5 ngày theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Cụ thể, nghỉ từ thứ Bảy 14-2-2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong đó, 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết.

5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2026

Với dịp Quốc khánh, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy 29-8-2026 đến hết thứ Tư 2-9-2026, tổng cộng 5 ngày. Lịch nghỉ gồm 2 ngày lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi.

Phương án này đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành, cơ quan liên quan và nhận được sự đồng thuận 100%. Hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày- Ảnh 1.

Công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày Tết, 5 ngày lễ 2-9 trong năm 2026

Người lao động được linh hoạt sắp xếp

Đối với người lao động ngoài khu vực công, Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế để bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026, có thể lựa chọn:

Nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ;

Hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ;

Hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp Quốc khánh 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau). Thông báo lịch nghỉ phải được công bố ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng phương án nghỉ giống công chức, viên chức hoặc thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo G,Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo khẩn danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, tất cả người dân chú ý

Công an cảnh báo khẩn danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006

Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006 Nổi bật

Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức

Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức

14:03 , 02/10/2025
'Lên đèn' công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2, 'đại thụ' ngành kiến trúc thiết kế

'Lên đèn' công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2, 'đại thụ' ngành kiến trúc thiết kế

12:33 , 02/10/2025
Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

11:56 , 02/10/2025
CẬP NHẬT: Bão MATMO sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão BÃO SỐ 11, giật CẤP 15 và tiếp tục mạnh thêm

CẬP NHẬT: Bão MATMO sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão BÃO SỐ 11, giật CẤP 15 và tiếp tục mạnh thêm

10:29 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên