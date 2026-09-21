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Đề xuất người mua nhà được giữ lại 5% giá trị hợp đồng tại ngân hàng đến khi có sổ đỏ

| | Tài chính - ngân hàng

Đề xuất người mua nhà được giữ lại 5% giá trị hợp đồng tại ngân hàng đến khi có sổ đỏ

Bộ Xây dựng vừa đề xuất bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị hợp đồng còn lại khi mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, nhằm tăng thêm bảo vệ cho người mua nhà.

Theo dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới nhất, việc thanh toán mua nhà, thuê nhà vẫn được thực hiện theo tiến độ dự án. Lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm tiền đặt cọc; tổng số tiền chủ đầu tư được thu trước khi bàn giao nhà không quá 70%.

Trường hợp người mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Điểm mới là 5% giá trị hợp đồng còn lại có thể được chuyển vào tài khoản bảo đảm thanh toán tại ngân hàng theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người mua. Khoản tiền này chỉ được chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp giấy chứng nhận.

So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung cơ chế để khoản tiền 5% được giữ tại ngân hàng thay vì chỉ quy định thời điểm thanh toán. Với căn hộ trị giá 5 tỷ đồng, số tiền này tương đương 250 triệu đồng.

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026.

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Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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