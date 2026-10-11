Đề xuất phụ cấp 50% lương cho lực lượng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Nội dung trên được nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng xây dựng, đang được lấy ý kiến.

Việc xây dựng Nghị định nhằm quy định đầy đủ, kịp thời các nội dung Luật giao Chính phủ và biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành; bảo đảm có cơ sở thực hiện ngay khi Luật có hiệu lực (ngày 1/7/2027) và chuyển tiếp liên tục các hoạt động đang được triển khai.

Binh chủng Hóa học diễn tập điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ. (Ảnh: QĐND)

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Quốc phòng thiết kế thành một chương riêng. Theo dự thảo, người thuộc lực lượng này được hưởng phụ cấp theo mức 50% lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Khoản phụ cấp được tính theo thời gian thực tế đảm nhiệm vị trí, chức danh, công việc và chi trả cùng kỳ lương hằng tháng. Trường hợp thời gian công tác thực tế không đủ tháng, mức hưởng được tính theo tỷ lệ số ngày thực tế làm việc.

Dự thảo quy định không hưởng phụ cấp trong thời gian nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên; nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên; bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ chức vụ, tạm dừng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách hoặc không còn đảm nhiệm vị trí, công việc thuộc đối tượng hưởng phụ cấp.

Người hưởng phụ cấp 50% vẫn được hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu cùng một điều kiện, tiêu chuẩn mà được hưởng nhiều chế độ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng mức cao nhất.

Bên cạnh phụ cấp hằng tháng, Bộ Quốc phòng đề xuất ba mức bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm đối với người thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi trực tiếp làm việc, tiếp xúc hoặc hoạt động trong môi trường nguy hiểm, độc hại.

Cụ thể, mức 1 bằng 0,2 lần mức lương cơ sở tính theo ngày đối với nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm.

Mức 2 bằng 0,3 lần mức lương cơ sở tính theo ngày đối với nhiệm vụ có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Mức 3 bằng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày đối với nhiệm vụ có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Chế độ bồi dưỡng chỉ được tính theo thời gian thực tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong môi trường nguy hiểm, độc hại. Nếu làm việc dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng một nửa mức bồi dưỡng; từ 50% trở lên được tính cả ngày.

Trường hợp tính chất độc hại, nguy hiểm của công việc được tính đầy đủ trong chế độ tiền lương và pháp luật không cho phép hưởng đồng thời thì không được hưởng thêm khoản bồi dưỡng này.

Về chế độ trực đêm, dự thảo quy định hỗ trợ tiền ăn thêm cho người thuộc lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ trực trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau, nếu chưa được hưởng chế độ tiền ăn thêm có cùng tính chất.

Người trực từ 2 giờ đến dưới 4 giờ được hưởng tiền ăn thêm bằng 0,5 lần mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội Nhân dân.

Người trực từ 4 giờ trở lên được hưởng bằng một lần mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ.

Thời gian tính hưởng là thời gian thực tế làm nhiệm vụ trực theo phân công. Không tính hưởng đối với thời gian nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, thời gian không trực tiếp làm nhiệm vụ hoặc đã được hưởng chế độ trực, làm thêm giờ, tiền ăn thêm có cùng tính chất.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định chế độ tiền lương, trợ cấp, hỗ trợ ăn ở, đi lại và trang thiết bị bảo hộ đối với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ; chính sách hỗ trợ khi bị ốm đau, tai nạn hoặc chết; khen thưởng, bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, uy tín cho các tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, hỗ trợ.