Tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội chú ý, thông báo mới nhất từ công an

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/10/2026 đã ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cài đặt "thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử".

Theo công an tỉnh, thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến và có nhu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội. Chúng gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt "thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử", qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Theo phương thức phổ biến, các đối tượng dùng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội hoặc cán bộ chính quyền địa phương. Chúng thông báo người dân cần cập nhật, đồng bộ dữ liệu thẻ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế điện tử, nhất là thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi. Để tạo lòng tin, đối tượng yêu cầu người dân mang Căn cước công dân và thẻ Bảo hiểm y tế đến trụ sở UBND xã, phường để làm thủ tục.

Khi người dân trả lời không có thời gian đến trực tiếp, đối tượng lập tức đề nghị "hỗ trợ từ xa". Chúng hướng dẫn nạn nhân kết bạn Zalo với một tài khoản giả danh cán bộ, rồi gửi đường link lạ để cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên "Bảo hiểm xã hội điện tử". Khi ứng dụng đã được cài và nạn nhân cấp quyền theo hướng dẫn, đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền đi.

Ảnh tạo bởi AI

Người dân tuyệt đối không làm những việc sau

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không làm theo yêu cầu của người lạ tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội, Công an hay chính quyền qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Người dân không kết bạn Zalo và các ứng dụng mạng xã hội với người lạ, không bấm vào đường link lạ, đặc biệt là các tên miền giả mạo trang của cơ quan nhà nước. Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số và VNeID chỉ được tải từ kho ứng dụng chính thức là App Store và CH Play, tuyệt đối không cài ứng dụng từ đường link do người khác gửi.

Người dân cũng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hay thực hiện xác thực khuôn mặt theo yêu cầu của người khác. Khi cần giải quyết thủ tục Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, người dân nên đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ baohiemxahoi.gov.vn. Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để kịp thời phòng tránh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để phong tỏa tài khoản. Đồng thời, người dân trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo quy định.