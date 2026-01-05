Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-01-2026 - 10:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo. Trong đó, quy định về đánh giá nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp là nội dung có tác động trực tiếp, lâu dài đến đội ngũ giáo viên, giảng viên trong toàn hệ thống giáo dục.

Theo dự thảo Nghị định, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục được đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp của chức danh nhà giáo. Các tiêu chí đánh giá căn cứ theo hướng dẫn thống nhất của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Quy định này nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong toàn hệ thống, khắc phục tình trạng đánh giá mang tính hình thức hoặc mỗi nơi áp dụng một cách khác nhau. Việc tập trung vào năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng phù hợp với tinh thần của Luật Nhà giáo, coi chất lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục là yếu tố cốt lõi.

Một điểm mới nữa là kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp sẽ được sử dụng làm căn cứ để đánh giá nhà giáo. Khi kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp được sử dụng cho các mục đích này, chuẩn nghề nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến vị trí việc làm, cơ hội phát triển và quyền lợi của giáo viên.

Đề xuất quy định mới về đánh giá giáo viên- Ảnh 1.

Giáo viên tại Hà Nội trong giờ dạy. Ảnh: TRỌNG QUÂN

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ cách thức tổ chức đánh giá đối với từng loại hình cơ sở giáo dục. Đối với cơ sở giáo dục công lập, thời điểm, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại và việc sử dụng kết quả đánh giá nhà giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Cơ sở giáo dục ngoài công lập được quyền xây dựng và thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại nhà giáo thuộc quyền quản lí, trên cơ sở điều kiện thực tế của đơn vị và hướng dẫn của Bộ.

Dự thảo Nghị định dành một nội dung quan trọng để quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục phải căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ theo từng chức danh nhà giáo; bố trí, phân công công việc phù hợp với đặc thù, phát huy năng lực, sở trường của từng giáo viên; đồng thời tổ chức đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp làm căn cứ xếp loại chất lượng nhà giáo.

Theo Hoa Ban

Tiền Phong

