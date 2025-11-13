Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.



Nội dung đáng chú ý của dự thảo lần này là Bộ Tài chính đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ.

Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Theo dự thảo, Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ là quỹ mở đầu tư vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên.

Về danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ: Dự thảo Thông tư đề xuất quy định danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ bao gồm tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, chứng chỉ quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ khác.

Về cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ, quỹ đầu tư tối thiểu 80% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, công cụ nợ của Chính phủ và các tài sản có thu nhập cố định khác có thời gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng trở xuống (trừ công cụ nợ của Chính phủ).

Đầu tư tối thiểu 10% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ vào tiền gửi (bao gồm tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát); Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ;

Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có). Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b và d khoản 3 Điều này, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ;

Không được đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó. Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ khác do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm

Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng

Theo dự thảo, Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng là quỹ đóng đầu tư vào các loại trái phiếu được phát hành để phát triển hạ tầng, công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 65% giá trị tài sản ròng trở lên.

Theo Bộ Tài chính, Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng được lựa chọn theo mô hình quỹ đóng. Về danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ: Dự thảo Thông tư đề xuất quy định danh mục tài sản được phép đầu tư của Quỹ bao gồm các loại trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để phát triển hạ tầng.

Ngoài ra, Quỹ sẽ được đầu tư vào các loại tài sản khác, trong đó bao gồm: công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ, các loại chứng khoán khác, tương tự như các quỹ khác.

Quỹ đầu tư tối thiểu 65% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) vào các loại trái phiếu được phát hành để phát triển hạ tầng, công cụ nợ của Chính phủ, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Tỷ lệ 65% NAV được xây dựng để đảm bảo mục tiêu của Quỹ là huy động vốn vào trái phiếu phát triển hạ tầng, đồng thời tạo sự linh hoạt cho Quỹ trong việc lựa chọn danh mục tài sản đầu tư, phù hợp với nguồn cung trái phiếu hạ tầng trên thị trường ở các giai đoạn khác nhau.

Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng tuân thủ các hạn mức khi đầu tư vào các loại tài sản được phép đầu tư theo quy định tại Điều 110 Luật Chứng khoán 2019.