22-08-2025 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Dự thảo cũng quy định chi tiết danh mục địa bàn áp dụng theo 4 vùng tại 34 tỉnh thành.

Mức điều chỉnh hài hòa

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026- Ảnh 1.

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng dự kiến áp dụng từ 1/1/2026.

Tại dự thảo, Bộ Nội đề xuất mức lương tối thiểu tăng từ 250.000 - 350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Trong đó, mức lương tối thiểu tiếp tục được quy định theo 4 vùng. Trong đó, vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026 để cải thiện cho người lao động.

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài lương tối thiểu vùng theo tháng, dự thảo cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Trong đó, vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Bộ Nội vụ cho biết, mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Áp dụng ra sao?

Dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết danh mục địa bàn áp dụng theo 4 vùng tại 34 tỉnh thành.

Theo dự thảo, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026- Ảnh 2.

Mức lương tối thiểu tăng từ 250-350 nghìn đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Ảnh minh hoạ.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Theo quy định hiện nay, mức lương tối thiểu tháng vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng.Tại Việt nam, từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu nói chung, trong đó 15/18 lần thực hiện điều chỉnh vào ngày 1/1. Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 hàng năm đều gắn với những biến động bất thường.


Theo Phan Thiên

Tiền phong

