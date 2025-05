Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông đường bộ tối đa lên 150 triệu đồng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 (khai mạc ngày 5/5).

CSGT xử phạt các hành vi vi phạm.

Trong đó, dự thảo Luật bổ sung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là 2 năm; đồng thời quy định mức phạt tối đa với vi phạm trong lĩnh vực này đến 30 triệu đồng.

Dự thảo Luật cũng dự kiến tăng mức phạt tiền tối đa so với quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như phòng cháy, chữa cháy; an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; an toàn thông tin mạng… để tăng tính răn đe, phòng ngừa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Cụ thể, với những vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, luật hiện hành chưa quy định mức phạt nhưng dự thảo luật lần này bổ sung mức phạt lên tới 30 triệu đồng; vi phạm trong Công nghiệp công nghệ số hiện chưa có, nhưng luật sửa đổi đề xuất mức phạt cao tới 200 triệu đồng.

Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ là 75 triệu đồng nhưng luật sửa đổi đề xuất nâng cao gấp đôi, lên mức 150 triệu đồng.

Vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện có mức phạt tối đa là 50 triệu đồng, còn luật sửa đổi đề xuất tăng mức phạt cao gấp 4 lần, lên mức 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền đến 500 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các lĩnh vực xây dựng (bao gồm quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị); lâm nghiệp; đất đai; thị trường bất động sản; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng được đề xuất với các lĩnh vực quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản.

Chính phủ nêu rõ việc này để tăng tính răn đe, phòng ngừa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Đáp ứng yêu cầu cấp bách cần tăng cường quản lý nhà nước trong những lĩnh vực "nóng", xảy ra nhiều hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân trong thời gian qua.

Đồng thời, bảo đảm khả năng thi hành trong thực tiễn, không tạo ra áp lực quá lớn đối với người vi phạm.