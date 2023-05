Đề xuất thu hồi nhiều diện tích đất vàng bị bỏ hoang ở khu du lịch Đồ Sơn

Ngày 27/5, nguồn tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết quận này đã có báo cáo gửi UBND TP. Hải Phòng về việc rà soát các cơ sở nhà đất do các bộ ngành quản lý tại khu du lịch Đồ Sơn, trong đó, quận Đồ Sơn đề xuất thu hồi những khu đất hoang hoá, không đưa vào sử dụng.

Nhếch nhác khu du lịch

Theo đó, UBND quận Đồ Sơn đã thành lập đoàn công tác rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, dự án do các đơn vị bộ ngành trên địa bàn quận Đồ Sơn. Trên địa bàn quận này có 11 cơ quan, đơn vị thuộc các bộ ngành sử dụng đất vào mục đích làm nhà nghỉ dưỡng nghiệp vụ kết hợp khai thác kinh doanh, dịch vụ cơ sở hạ tầng, tổng diện tích đất sử dụng hơn 13,4 ha. Ngoài ra, còn có 15 đơn vị an ninh quốc phòng sử dụng đất làm nhà điều dưỡng, liên kết đầu tư nhà hàng nhà nghỉ với diện tích hơn 48,9 ha, trong đó, cho các hộ gia đình, cá nhân thuê lại với diện tích gần 3 ha.

Qua rà soát, quận Đồ Sơn xác định trên địa bàn quận này có 7 khu đất do các doanh nghiệp quản lý sử dụng (vốn do các bộ ngành quản lý) sau khi thoái vốn nhà nước với diện tích hơn 122.500m2. Đứng đầu trong nhóm đất do 7 doanh nghiệp sử dụng là phần đất do Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn đang quản lý sử dụng với diện tích hơn 77.448m2 tại khu II Đồ Sơn (phường Vạn Hương).

Nhà nghỉ của một bộ tại phường Hải Sơn xây dựng nhiều năm bị bỏ hoang

Theo ghi nhận của UBND quận Đồ Sơn, non nửa diện tích của Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn đã được đầu tư cơ sở vật chất gồm khách sạn, nhà hàng từ lâu (khoảng năm 1998) nên đã xuống cấp, thậm chí công trình biệt thự Nam Phương và công trình phụ trợ khác đã sập đổ gây lãng phí tài nguyên đất.

Phần diện tích còn lại hơn 41.270m2 được tạm giao (không phải nộp tiền), doanh nghiệp đã cho 13 tổ chức cá nhân thuê kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống. UBND quận Đồ Sơn đánh giá doanh nghiệp này đang quản lý sử dụng một diện tích lớn đất “vàng” tại khu II Khu du lịch Đồ Sơn nhưng không đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, một phần diện tích đất mặt biển cho thuê kinh doanh ăn uống tạo nên bộ mặt khu II Đồ Sơn nhếch nhác.

12 dự án, công trình “treo”

Quận Đồ Sơn xác định trên địa bàn có 12 dự án, công trình được giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án bị chậm tiến độ nhiều năm với tổng diện tích hơn 74 ha. Trong đó, có 8 dự án, công trình không sử dụng đất l2 tháng liên tục với diện tích hơn 1,6 ha.

Ngoài ra, còn 4 dự án chậm được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định với diện tích hơn 72 ha. Trong số này, ngoài một doanh nghiệp đầu tư xây dựng khách sạn diện tích 1800m2 đã xây xong phần thô nhưng đắp chiếu nhiều năm thì 3 dự án còn lại đều chiếm diện tích từ hơn 10 ha tới hơn 30 ha.

Cụ thể, Viện Tài nguyên và Môi trường biển được sử dụng hơn 11 ha tại phường Bàng La từ năm 2012 để xây dựng cơ sở nghiên cứu nhưng mới xây dựng dở dang. Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch tổng hợp và ẩm thực tập trung của Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hải Phòng diện tích hơn 29,2 ha cũng được xác định chậm tiến độ.

Diện tích lớn nhất là dự án đảo Hoa Phượng của Công ty cổ phần Daso rộng hơn 32,2 tại phường Vạn Hương trong đó một phần xây dựng biệt thự, khách sạn, một phần là công trình dịch vụ du lịch mặc dù đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhưng đắp chiều suốt nhiều năm qua.

Đề xuất thu hồi

Theo đánh giá của UBND quận Đồ Sơn, hiện nay các bộ ngành Trung ương vẫn đang sử dụng đất kết hợp với kinh doanh dịch vụ hoặc cho các hộ gia đình cá nhân, đơn vị thuê lại để kinh doanh. Tuy nhiên, do các công trình này được xây dựng từ thời bao cấp đã xuống cấp nghiêm trọng, một số công trình còn bỏ hoang, không được đầu tư sử dụng từ ngày được giao đất tới nay, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị khu du lịch, không đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của khách du lịch.

Khu nhà hội thảo khoa học tại bán đảo Vạn Hoa (Đồ Sơn) một phần công trình bị bỏ hoang

Nhằm sử dụng đất có hiệu quả, tránh lãng phí đồng thời đưa đất đai trở thành nguồn lực giúp Đồ Sơn phát triển kinh tế - xã hội, phát triển lợi thế du lịch dịch vụ, thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước, UBND quận Đồ Sơn đề xuất TP. Hải Phòng kiến nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ ngành chuyển giao các tài sản về cho Hải Phòng quản lý, có hướng đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ du lịch.

Đối với đất các tổ chức để hoang hoá, không đưa vào sử dụng, quận Đồ Sơn đề nghị UBND TP. Hải Phòng kiên quyết chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định, tiến hành thủ tục thu hồi đất đưa vào đấu giá tăng nguồn thu ngân sách.