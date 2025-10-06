Đề xuất xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP - Chi nhánh TPHCM vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được về việc đề xuất chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo Vingroup, ngày 11/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125 phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành tuyến hành lang ven biển mới. Ảnh: PV

Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TPHCM cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức VT (xây dựng - chuyển giao). Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố.

Tập đoàn Vingroup cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TPHCM.

Trước đó, cử tri TPHCM đã có kiến nghị về việc đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TPHCM - Bà Rịa - Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Phản hồi về dự án cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng cho biết dự án này thuộc phạm vi TPHCM (mới) sau sáp nhập, không thuộc hệ thống đường quốc lộ và đường cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có ý kiến với UBND TPHCM nghiên cứu cập nhật cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu trong quy hoạch TPHCM (sau sáp nhập) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trì tổ chức thực hiện đầu tư theo thẩm quyền.