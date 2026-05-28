Dell tung loạt công nghệ mới cho trung tâm dữ liệu AI: Có cả server “1 máy thay 13 máy”, lưu trữ 5,8 petabyte trong thân máy 3U

Dell Technologies vừa giới thiệu thế hệ giải pháp mới dành cho trung tâm dữ liệu hiện đại, tập trung vào bốn mảng chính gồm lưu trữ, điện toán, an ninh mạng và tự động hóa. Theo Dell, làn sóng AI đang khiến hạ tầng CNTT của nhiều doanh nghiệp trở nên quá tải khi phải xử lý đồng thời cả các ứng dụng AI mới lẫn hệ thống vận hành truyền thống.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất lần này là Dell PowerStore Elite – hệ thống lưu trữ doanh nghiệp mới được Dell định vị cho các trung tâm dữ liệu AI. Dell cho biết PowerStore Elite có hiệu năng cao gấp khoảng 3 lần thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ dung lượng khả dụng tối đa lên tới 5,8 petabyte chỉ trong kích thước 3U. Hệ thống cũng hỗ trợ nâng cấp trực tiếp nhiều linh kiện như ổ đĩa, controller và mạng mà không cần dừng hệ thống hay di chuyển dữ liệu. Dell nhấn mạnh tỷ lệ giảm dữ liệu 6:1 – mức mà hãng gọi là dẫn đầu ngành.

Ở mảng máy chủ, Dell công bố thế hệ PowerEdge thứ 18 với tổng cộng 11 mẫu mới. Theo hãng, các hệ thống này có thể tăng hiệu năng tới 70% và hỗ trợ hợp nhất hạ tầng theo tỷ lệ 13:1, tức một máy chủ mới có thể thay thế khoảng 13 máy chủ cũ trong một số môi trường triển khai.

Các mẫu mới trải dài từ server AI dùng tản nhiệt chất lỏng cho HPC và AI cho tới các dòng tối ưu không gian dành cho trung tâm dữ liệu truyền thống. Đáng chú ý là PowerEdge M9825 – dòng server dùng vi xử lý AMD EPYC thế hệ 6 với hệ thống tản nhiệt chất lỏng nhằm phục vụ AI và HPC mật độ cao. Ngoài ra còn có các mẫu XE5845 và XE7845 dành cho hệ thống AI dùng GPU PCIe, cũng như nhiều server 1 socket mới nhằm giảm điện năng và chi phí bản quyền phần mềm. Dell cho biết các hệ thống này được thiết kế để giúp doanh nghiệp tăng mật độ điện toán mà không cần mở rộng diện tích trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh phần cứng, Dell cũng tập trung mạnh vào bảo mật và phục hồi dữ liệu trong bối cảnh ransomware và các cuộc tấn công AI ngày càng phức tạp. Hãng ra mắt Dell PowerProtect One – nền tảng phục hồi an ninh mạng hợp nhất giữa hệ thống quản trị backup và lưu trữ dữ liệu bảo vệ. Theo Dell, nền tảng này có thể giảm khoảng 50% khối lượng quản lý nhờ gom nhiều công cụ vào cùng một hệ thống điều khiển.

Một công nghệ khác là Dell Cyber Detect – hệ thống phát hiện ransomware dùng AI. Dell cho biết giải pháp này được huấn luyện bằng hàng nghìn biến thể ransomware và có độ chính xác lên tới 99,99% trong việc xác định bản backup “sạch” để phục hồi.

Ở mảng cloud và tự động hóa, Dell tiếp tục mở rộng Dell Private Cloud – nền tảng cho phép doanh nghiệp triển khai các hệ thống cloud riêng dựa trên Broadcom, Microsoft, Nutanix hoặc Red Hat. Theo Dell, mô hình này giúp doanh nghiệp tránh phụ thuộc vào một hệ sinh thái duy nhất và có thể tiết kiệm tới 65% chi phí so với hạ tầng siêu hội tụ (HCI).

Dell cũng giới thiệu Dell Automation Platform và Automation Studio – bộ công cụ mới dùng AI Agent để tự động hóa việc triển khai, giám sát và vận hành hạ tầng CNTT. Thay vì quản trị thủ công, các nền tảng này cho phép doanh nghiệp sử dụng giao diện hội thoại và AI để điều phối điện toán, mạng và lưu trữ trên toàn hệ thống.

Ông Arthur Lewis, Chủ tịch Nhóm Giải pháp Hạ tầng của Dell Technologies, cho biết trung tâm dữ liệu hiện đại đang dần chuyển sang mô hình “software-defined”, nơi phần mềm và AI đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành hạ tầng. Trong khi đó, Moor Insights & Strategy nhận định điểm khác biệt của Dell nằm ở việc giải quyết trực tiếp các vấn đề vận hành thực tế thay vì chỉ chạy đua cấu hình phần cứng.

Theo lộ trình công bố, nhiều sản phẩm mới sẽ được Dell phát hành trong giai đoạn từ giữa năm 2026 tới 2027. Trong đó, PowerStore Elite dự kiến lên kệ vào tháng 7/2026, còn các dòng server AI mới sẽ lần lượt ra mắt từ cuối năm nay tới năm sau.