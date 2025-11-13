Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đêm 12/11, Hà Nội bất ngờ rung lắc

13-11-2025 - 06:35 AM | Xã hội

Khoảng 11h30' đêm ngày 12/11, Hà Nội bất ngờ rung lắc khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Đêm 12/11, nhiều người dân tại Hà Nội không khỏi bất ngờ khi cảm nhận được sự rung lắc kéo dài khoảng 3 - 5 giây. Ngay lập tức, hàng loạt các bài đăng chia sẻ về hiện tượng này đã được chia sẻ lên mạng xã hội.
Nhiều người cho biết đang nằm thì thấy giường rung “nhè nhẹ như có ai đẩy”, có người thậm chí còn nghĩ mình bị ảo giác, thế nhưng tới lần rung thứ 2, mọi người mới nhận ra Hà Nội vừa xảy ra rung lắc nghi do động đất. 
Đêm 12/11, Hà Nội bất ngờ rung lắc- Ảnh 1.

Nhiều nhân viên văn phòng đã di chuyển xuống tầng 1 sau khi cảm nhận được những trận rung lắc vào tháng 3/2025

 
“Ôi tưởng chỉ mình mình thấy, ai ngờ bạn bè quanh Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc đó. Rung khoảng 3 - 5 giây, tim đập thình thịch luôn”, chị Trang Đỗ tại Hà Đông, chia sẻ.
 
“Đang lướt điện thoại trên giường, tự nhiên giường rung như có người nhảy ở phòng bên. Bố mẹ ở phòng khác cũng thấy”, bạn Thanh Tâm (Thanh Xuân) bình luận.
 
“Rung hai nhịp, cách nhau vài chục giây. Mình ở tầng 25 nên cảm nhận rất rõ”, anh K.H. (Hà Đông) cũng chia sẻ.
 
Nhiều người khác cho biết cảm giác rung lắc chỉ kéo dài vài giây, đồ đạc không rơi đổ, thang máy và hệ thống điện nước hoạt động bình thường.
 
Trong khi cơ quan chuyên môn chưa phát đi thông tin riêng về hiện tượng rung lắc ở Hà Nội đêm nay, các bản tin của Viện Các khoa học Trái đất (VAST) trước đó cho biết chiều tối 11/11 đã xảy ra một loạt trận động đất nhỏ (ML 2.5–2.9) tại khu vực miền Trung với chấn tiêu khoảng 8,1 km: lúc 23:19 (giờ Hà Nội) một trận ML 2.6 tại vùng toạ độ 14,907°N–108,137°E; tiếp đó 23:25 một trận ML 2.5 tại 14,959°N–108,113°E. Các trận này được đánh giá cấp rủi ro thiên tai 0 (rất thấp) và đang tiếp tục theo dõi.

 

Theo T. Đ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết Nổi bật

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước Nổi bật

Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

06:17 , 13/11/2025
"Nổ” quen Chánh án TAND TP HCM, thợ làm giày chiếm đoạt 645 triệu đồng

"Nổ” quen Chánh án TAND TP HCM, thợ làm giày chiếm đoạt 645 triệu đồng

21:59 , 12/11/2025
Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man

Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man

21:45 , 12/11/2025
Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí

Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí

20:51 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên