Đêm dài nhất của người dân Cuba giữa bão Melissa: 'Như sư tử đang gầm' - Mỹ bày tỏ thiện chí

Tờ El Pais đưa tin, cơn bão Melissa tấn công mạnh nhất ở các tỉnh Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Las Tunas, Guantánamo và Holguín của Cuba. Sáu khu vực này phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão cấp 4 (theo thang bão Saffir-Simpson có 5 cấp), đổ bộ vào hòn đảo vào khoảng 3 giờ sáng với sức gió duy trì 195 km/h. Sau nhiều giờ hứng chịu cơn bão, người dân Cuba bắt đầu đánh giá thiệt hại của nó vào sáng hôm sau.

“Đêm đó kéo dài quá lâu”, Beatriz Vaillant - một nhà báo 31 tuổi đến từ Santiago de Cuba - cho biết. Cô kể rằng vào khoảng 9 giờ tối 28/10, khi mưa đang ở đỉnh điểm, cô nghe thấy những người hàng xóm kêu la vì nhà họ bị ngập nước.

Nhưng đêm mới chỉ bắt đầu. Vài giờ sau, gió mạnh bắt đầu thổi. “Cảm giác như sư tử đang gầm”, cô nói.

“Lúc đó là 2 giờ sáng, thời điểm dự kiến tâm bão đổ bộ. Chúng tôi muốn nó đi qua nhanh chóng. Nhưng không, nó khiến chúng tôi phải chịu đựng nhiều hơn dự kiến”. Điều tiếp theo khiến Beatriz không thể quên là khi cô chứng kiến những mái nhà bay mất, tường đổ sập, cây cối reo xào xạc và những bao cát - vốn được dùng để cố định mái nhà - bay trong không khí.

Đường phố ở Santiago (Cuba) bị ngập sau cơn bão Melissa. Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm Dự báo của Viện Khí tượng Cuba, tâm bão Melissa đã đổ bộ vào Cuba tại một điểm trên bờ biển phía nam tỉnh Santiago de Cuba. Địa hình đồi núi, đặc biệt là dãy Sierra Maestra, đã khiến sức gió giảm xuống còn 165 km/h. Bão đã đi qua thành phố Banes trước khi rời khỏi Cuba, với cường độ cấp 2, vào khoảng 10:30 sáng giờ địa phương.

Cơn bão đã gây ra lũ lụt, vỡ bờ sông và lở đất ở phía đông hòn đảo. Theo chính quyền, ở phía nam, một nhóm 17 gia đình, bao gồm cả trẻ em và người già, đã phải được giải cứu.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận thiệt hại là rất lớn. Mặc dù mức độ thiệt hại toàn diện của thảm họa vẫn chưa rõ ràng, nhưng ước tính khoảng 735.000 người đã được sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ.

Ở miền đông Cuba, ngay từ sáng sớm, người dùng mạng xã hội và các nhà báo địa phương đã chia sẻ video và ảnh chụp cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa: từ lũ lụt ở Granma do nước sông dâng cao nhấn chìm nhiều ngôi nhà, cho đến việc cây bông gòn có tuổi đời hàng thế kỷ bị bật gốc ở Holguín.

Chính quyền Cuba đã báo cáo những sự cố tương tự ở tất cả các tỉnh miền Đông: nhà cửa, cơ sở công cộng và doanh nghiệp tư nhân bị phá hủy; đường núi bị chặn... Đặc biệt, cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở vật chất của Đại học Oriente và Bệnh viện Lâm sàng Juan Bruno Zayas ở Santiago de Cuba.

Về dịch vụ điện, theo thông tin được doanh nghiệp điện lực nhà nước Unión Eléctrica của Cuba công bố vào ngày 29/10, việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện ở khu vực phía đông nước này đã ảnh hưởng đến toàn bộ năng lực cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia Cuba trong ngày hôm đó.

Mỹ sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vào ngày 30/10 rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo ngay lập tức cho người dân Cuba sau cơn bão Melissa.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo ngay lập tức cho người dân Cuba bị ảnh hưởng bởi cơn bão”, ông Rubio cho biết trong bài đăng mạng xã hội X.

Trong một tuyên bố riêng, ông Rubio cho biết, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sát cánh cùng “người dân Cuba dũng cảm”.

Ông viết: “Giống như các nước láng giềng vùng Caribe, Bộ [Ngoại giao Mỹ] đang ban hành Tuyên bố hỗ trợ nhân đạo cho Cuba và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức bằng cách trực tiếp và thông qua các đối tác địa phương để có thể cung cấp hiệu quả nhất cho những người có nhu cầu.”

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng luật pháp Mỹ bao gồm "các miễn trừ và ủy quyền liên quan đến các khoản quyên góp tư nhân về thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa nhân đạo khác cho Cuba, cũng như ứng phó thảm họa".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo trên X rằng các tổ công tác của Mỹ đã có mặt tại vùng Caribe để cung cấp hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Cây cối và đường dây điện đổ do bão ở Santiago de Cuba (Cuba) vào ngày 29/10. Ảnh: AFP

Anadolu đưa tin, bão Melissa đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng trên khắp vùng Caribe sau khi tấn công Jamaica, Haiti và Cuba, trước khi suy yếu thành bão cấp 2 khi di chuyển về phía Bermuda. Cơn bão gây ra thiệt hại nghiêm trọng, lũ lụt và khiến người dân phải sơ tán ở một số khu vực của Cộng hòa Dominica, Haiti, Jamaica và Cuba; trong khi Quần đảo Turks và Caicos cũng được đưa vào danh sách cảnh báo.

Theo Anadolu, vào ngày 29/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí tái khẳng định yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ đối với Cuba, với 165 quốc gia bỏ phiếu thuận và 7 quốc gia bỏ phiếu chống. Lệnh cấm vận của Mỹ đối với hòn đảo này bắt đầu vào năm 1960 và được mở rộng trong những năm tiếp theo. Mặc dù lệnh cấm vận được nới lỏng vào năm 2000 để cho phép thực phẩm và hàng hóa nhân đạo được gửi đến Cuba, hầu hết các hoạt động kinh doanh của Mỹ với hòn đảo này vẫn bị cấm.