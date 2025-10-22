Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 12 Fengshen cách Đà Nẵng 240 km, gây mưa rất to từ đêm nay, cục bộ tới hơn 800 mm

22-10-2025 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Bão số 12 Fengshen suy yếu trước khi đổ bộ nhưng gây mưa rát to cho nhiều tỉnh thành miền Trung từ đêm 22-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 12 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Bão số 12 Fengshen cách Đà Nẵng 240 km, gây mưa rất to từ đêm nay, cục bộ tới hơn 800 mm- Ảnh 1.

Dự báo về đường đi của bão số 12 Fengshen. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sáng ngày 22-10, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo bão số 12 Fengshen sẽ tiếp tục suy yếu xuống cấp 9.

Dự báo trong chiều ngày 22-10, bão di chuyển vào khu vực biển TP Huế-Quảng Ngãi cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.

Đêm ngày 22 và sáng ngày 23-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP Huế - Quảng Ngãi, sáng và trưa ngày 23-10 bão di chuyển sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của không khí lạnh nên cường độ bão số 12 không quá mạnh (cực đại cấp 10), không thể tăng cường độ như các cơn bão số 10 (Bualoi), 11 (Matmo). Vào đến khu vực đặc khu Hoàng Sa bị chặn bởi khối không khí lạnh nên đổi hướng và di chuyển chậm lại.

Mặc dù cường độ bão không quá lớn nhưng dự báo vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền kết hợp gió Đông Bắc mạnh trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ và nhiễu động gió Đông.

Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan.

Do kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8 m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.

Từ chiều ngày 22-10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng ngày 23-10.

Các chuyên gia khí tượng khuyến nghị đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Về mưa lớn, đợt 1 từ đêm 22 đến 24-10: Do ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh, gió đông, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 400-600 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800 mm, mưa cường độ lớn >200 mm/3 giờ; Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Chi tiết tác động, nguy cơ của bão số 12 Fengshen

Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý đợt mưa này lưu ý nguy cơ ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.

Đợt mưa thứ 2 từ 25 đến 27-10: Mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông. Trong đó, Quảng Trị, Huế có lượng mưa từ 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm; Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi: 100-200 mm. Cục bộ trên 300 mm.

Sau ngày 27-10, mưa có có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ. Từ đêm ngày 22 đến 28-10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các nhiều sông như Sông Kiến Giang, tại trạm Lệ Thủy; sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn, sông Bồ tại trạm Phú Ốc, sông Hương tại Kim Long… trên báo động 3.

Dự báo chi tiết các khu vực có nguy cơ ngập lụt

Theo thống kê, toàn khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khoảng 130–135 xã, phường được cảnh báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 40 xã, phường như: Ái Tử, Ba Lòng, P. Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, P. Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, P. Đồng Hới, Đồng Lê, P. Đồng Sơn, P. Đồng Thuận, P. Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, P. Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.

TP Huế gần 30 xã/phường gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).

TP Đà Nẵng (27 xã/phường): Xã Nam Phước, Xã Xuân Phú, Xã Duy Nghĩa, Xã Thăng An, P. Điện Bàn, P. Hội An Tây, P. Hội An Đông, P. An Thắng, Xã Điện Bàn Tây, Xã Điện Bàn Bắc, Xã Hòa Tiến, Xã Đại Lộc, Xã Vu Gia, Xã Thu Bồn; P. Ngũ Hành Sơn, P. Cẩm Lệ, P. Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, P. Quảng Phú, Tam Xuân, P. Hương Trà, P. Tam Kỳ, P. Bàn Thạch

Tỉnh Quảng Ngãi hơn 35 xã, phường như: Xã Thiện Tín, xã Nghĩa Hành, xã Vệ Giang, xã Long Phụng, xã Đình Cương, Phường Đức Phổ, Trà Câu, xã Bình Sơn, xã Bình Minh, xã Bình chương, xã Bình Dương, xã Nghĩa Giang, xã Trường Giang, xã Tịnh Khê, xã Mỏ Cày, xã Long Phụng, xã Mộ Đức, xã Đình Cương, xã Nghĩa Hành, xã Sơn Linh, Sơn Hạ, xã Trường Sơn, xã Sơn Tây Hạ, xã Tư Nghĩa, xã Nghĩa Giang, xã Vệ Giang, xã Trà Giang, phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ, phường Trương Quang Trọng, phường An Phú, phường Đông Sơn, xã Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Ấn Tây.

Bão số 12 Fengshen sắp dội "bom nước" tới 900 mm, khu vực nào của miền Trung chịu ảnh hưởng?

Theo Thùy Linh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trump tuyên bố dư thừa đất hiếm sau 1 năm nữa nhờ bắt tay quốc gia sở hữu ‘cả bảng tuần hoàn hoá học’: Thế thống trị của Trung Quốc có dễ phá?

Ông Trump tuyên bố dư thừa đất hiếm sau 1 năm nữa nhờ bắt tay quốc gia sở hữu ‘cả bảng tuần hoàn hoá học’: Thế thống trị của Trung Quốc có dễ phá? Nổi bật

Mỹ, châu Âu làm nhưng đều bỏ cuộc, Trung Quốc liên tục phá kỷ lục: Ra mắt tuabin gió 'khủng' nhất hành tinh, dài hơn 3 sân bóng đá, gió bão 260km//h vẫn hoạt động bình thường

Mỹ, châu Âu làm nhưng đều bỏ cuộc, Trung Quốc liên tục phá kỷ lục: Ra mắt tuabin gió 'khủng' nhất hành tinh, dài hơn 3 sân bóng đá, gió bão 260km//h vẫn hoạt động bình thường Nổi bật

200 chuyên gia của 30 nước vạch kế hoạch đưa quân đến Ukraine

200 chuyên gia của 30 nước vạch kế hoạch đưa quân đến Ukraine

14:23 , 22/10/2025
GM đóng cửa một nhà máy sản xuất xe tải điện khiến 1.200 lao động mất việc, thừa nhận thị trường ‘phát triển chậm’

GM đóng cửa một nhà máy sản xuất xe tải điện khiến 1.200 lao động mất việc, thừa nhận thị trường ‘phát triển chậm’

14:08 , 22/10/2025
Giữa căng thẳng với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất BRICS tìm cách bắt tay 2 đồng minh của Washington nhằm 'thoát ly' đô la Mỹ, kỳ vọng tạo 'bom tấn' giữa 3 nước chiếm 1/4 GDP toàn cầu

Giữa căng thẳng với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất BRICS tìm cách bắt tay 2 đồng minh của Washington nhằm 'thoát ly' đô la Mỹ, kỳ vọng tạo 'bom tấn' giữa 3 nước chiếm 1/4 GDP toàn cầu

14:05 , 22/10/2025
Diễn biến lịch sử trên chính trường Nhật Bản

Diễn biến lịch sử trên chính trường Nhật Bản

14:01 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên