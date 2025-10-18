Đường đi dị thường của bão Fengshen: Đột ngột "bẻ lái" khi vào Biển Đông, diễn biến khó lường vì yếu tố này

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 480km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đường đi của bão Fengshen (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Đến 13 giờ ngày 19/10, bão trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Tuy nhiên, đặc điểm của cơn bão số 12 là khi di chuyển vào, Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh. Do không khí lạnh tạo thành vùng chắn ở phía Tây và phía Bắc, bão nhiều khả năng không thể di chuyển thẳng vào Bắc Bộ hoặc lên Trung Quốc, mà sẽ bị hạn chế về hướng di chuyển.

Dưới tác động của không khí lạnh, bão số 12 có khả năng sẽ suy yếu dần sau khi đạt cường độ cực đại ở gần đặc khu Hoàng Sa và có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Theo thông tin trên báo Lao động dần nguồn từ mô hình dự báo bão của Đài quan sát Hong Kong HKO (Trung Quốc), bão số 12 Fengshen (Ramil) có thể đạt cường độ bão mạnh khi đi vào Biển Đông, với sức gió dự kiến vượt 100 km/h trong ngày 21/10.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, dự kiến một khối không khí lạnh mạnh do gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống khu vực, có thể khiến bão bất ngờ đổi hướng 90 độ về phía tây nam, thay vì tiếp tục áp sát đất liền như thông thường.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn lời từ cơ quan khí tượng dự báo, đường đi cơn bão này sau khi vào Biển Đông có hướng di chuyển tây bắc, nhưng sau đó đổi hướng nhanh chóng về hướng nam. Do đó đường đi của bão khá dích dắc.

Nguyên nhân của sự thay đổi này do thời điểm trên khu vực có đợt không khí lạnh tràn xuống. Không khí lạnh làm lệch đường đi của bão cũng như làm nó yếu đi.

Tuy nhiên người dân không được chủ quan khi hai hình thái thời tiết cùng lúc xảy ra, có thể làm xuất hiện các thời tiết cực đoan khác đi kèm. Người dân cần chú ý theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan chức năng.

Không khí lạnh đầu mùa sắp tràn về miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho hay, hiện nay (18/10), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ

Đêm 18/10 và sáng 19/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh tại Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C. Vùng núi và trung du 17–19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm 18/10 và sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen, từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4,5m.

Từ chiều tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 19/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 20/10 mưa giảm dần.