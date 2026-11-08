Đến nhà bạn trai ra mắt, cô gái khó xử khi chạm mặt một người, quyết định nói hết sự thật

Tôi năm nay 29 tuổi, đang có một mối quan hệ tình cảm khá nghiêm túc. Bạn trai hiện tại hơn tôi vài tuổi, tính tình hiền lành, công việc ổn định và rất quan tâm đến tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Tôi cũng háo hức vì nghĩ rằng đây là bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm của cả hai. Thế nhưng, tôi không ngờ buổi gặp mặt ấy lại mang đến một tình huống khó xử mà trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ tới.

Hôm ấy, tôi chuẩn bị khá kỹ. Vì là lần đầu đến nhà bạn trai nên tôi chọn một bộ quần áo lịch sự, mua thêm ít hoa quả và quà biếu bố mẹ anh. Mẹ anh, bà Nguyệt, đón tiếp tôi rất niềm nở. Bác gái hỏi han công việc, gia đình, sở thích rồi còn chủ động vào bếp chuẩn bị bữa cơm. Tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện nên cũng dần bớt căng thẳng.

Mọi chuyện đang diễn ra khá vui vẻ cho đến khi một người phụ nữ bước vào nhà. Vừa nhìn thấy bà, tôi gần như sững lại. Đó chính là bà Kim, mẹ của người yêu cũ của tôi.

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào. Vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng, lại có chút bối rối. Bà Kim cũng nhận ra tôi ngay lập tức. Trong khoảnh khắc chạm mặt, cả hai chỉ nhìn nhau rồi chào hỏi vài câu xã giao. Tôi thấy rõ sự ái ngại trên gương mặt bà, còn bản thân cũng không biết nên cư xử thế nào cho tự nhiên.

Bà Kim là bạn thân của bà Nguyệt. Hai người vốn quen biết từ lâu, thỉnh thoảng vẫn qua lại thăm hỏi, ăn uống cùng nhau. Có lẽ vì thế mà hôm ấy bà Kim cũng có mặt tại nhà bạn tôi đúng lúc tôi đến ra mắt.

Khoảng vài năm trước, tôi từng có thời gian yêu con trai bà Kim. Khi ấy, chúng tôi khá gắn bó và cũng từng nghĩ đến chuyện lâu dài. Tuy nhiên, sau khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, bà Kim không đồng tình. Gia đình tôi không khá giả, bố mẹ làm công việc bình thường, kinh tế chỉ đủ trang trải cuộc sống. Trong khi đó, bà lại mong muốn con trai tìm được một cô gái có gia đình tương xứng hơn.

Bạn trai cũ của tôi sau đó đã chủ động nói lời chia tay. Sau đó, chúng tôi không còn liên lạc. Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại bà Kim, càng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh tôi đang chuẩn bị bước vào một mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa bằng AI

Suốt buổi hôm ấy, tôi cố gắng giữ thái độ bình thường, trò chuyện với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Bà Kim cũng không nhắc lại chuyện cũ. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được giữa hai người vẫn có chút ngượng ngùng. Có những lúc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cả hai lại nhanh chóng quay đi.

Trên đường về, bạn trai hỏi tôi có hài lòng với buổi ra mắt không. Tôi chỉ nói mọi chuyện đều ổn, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ mãi về cuộc gặp bất ngờ ấy.

Sau cùng, tôi quyết định kể thật với anh và cả mẹ của anh. Tôi không muốn sau này nếu bà Kim vô tình nhắc đến chuyện cũ, mọi người lại hiểu lầm rằng tôi cố tình giấu giếm điều gì. Tôi khá hồi hộp khi nói ra những điều ấy, bởi dù sao bà Nguyệt và bà Kim cũng là bạn bè thân thiết. Tôi sợ bà sẽ cảm thấy khó xử hoặc có cái nhìn khác về mình.

Nhưng trái với những gì tôi lo lắng, bà Nguyệt lại rất nhẹ nhàng. Bà nói chuyện tình cảm trong quá khứ là điều bình thường, ai cũng có quyền lựa chọn và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Bà cũng không quan tâm đến việc gia đình tôi giàu hay nghèo, bởi điều bà muốn biết là tôi có phải người tử tế, biết yêu thương và cùng con trai bà vun đắp cuộc sống hay không.

Bà còn nói rằng, nếu hai đứa thực lòng thương yêu, biết nhường nhịn và có trách nhiệm với nhau thì bà luôn ủng hộ. Gia cảnh mỗi người một khác, không ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng cách sống và cách đối xử với mọi người mới là điều đáng trân trọng.

Nghe những lời ấy, tôi thực sự nhẹ lòng. Có lẽ bà Nguyệt không biết rằng, những điều bà vừa nói lại đúng là điều tôi từng mong được nghe từ gia đình người yêu cũ năm nào.

Tôi không trách bà Kim, cũng không còn bận lòng về chuyện đã qua. Mỗi người có một quan điểm riêng, và tôi hiểu cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp cho con mình. Chỉ là sau cuộc gặp bất ngờ ấy, tôi càng nhận ra mình may mắn khi hiện tại có một người bạn trai yêu thương và một người mẹ của bạn trai biết nhìn nhận con người bằng sự bao dung.

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