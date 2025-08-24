Đèo Cả "đặt hàng" doanh nghiệp hạ tầng Trung Quốc các nội dung quan trọng, nhấn mạnh việc chia sẻ và chuyển giao công nghệ

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc (Người thứ hai từ bên trái qua).

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Đèo Cả đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ hiện đại để sẵn sàng tham gia các dự án giao thông trọng điểm sắp tới tại Việt Nam.

Phát biểu mở màn, ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định việc hợp tác với Tập đoàn Hoa Thiết là một động thái quan trọng nhằm hiện thực hóa tinh thần chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết 68 nhằm tạo đột phá về hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của các đơn vị tư vấn, thiết kế trong nước, ông Hồ Minh Hoàng cho rằng lĩnh vực này cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hướng tới ứng dụng rộng rãi công nghệ số, đặc biệt là tăng cường tại những dự án mà Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai. Do đó, sự hỗ trợ của các đối tác có năng lực và kinh nghiệm như Hoa Thiết là cần thiết.

Ngoài ra, Tập đoàn Đèo Cả và đối tác Trung Quốc cũng hướng đến mục tiêu xây dựng liên doanh cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án hạ tầng tại Việt Nam, hướng tới niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm tới và quốc tế hóa hoạt động.

Nhận định về Tập đoàn Đèo Cả, Giáo sư Dương Vệ Đông – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Thiết, cho rằng giữa Hoa Thiết và Đèo Cả có nhiều điểm chung từ định hướng phát triển doanh nghiệp cũng như văn hóa doanh nghiệp, cho đến tư tưởng nhiệt thành cống hiến cho sự phát triển của quốc gia mình.

Theo ông Dương Vệ Đông, chuyến công tác tới Việt Nam lần này của Tập đoàn Hoa Thiết gồm ba mục tiêu: ﻿ Thứ nhất , tăng cường quan hệ với Đèo Cả, phát huy thế mạnh của mỗi bên để tiến tới hợp tác toàn diện.

Thứ hai, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, Tập đoàn Hoa Thiết đã nghiêm túc tìm hiểu và sẵn sàng cho việc tham gia một số dự án lớn tại Việt Nam. Do đó, trong chuyến công tác lần này đã chuẩn bị đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên hàng đầu để đi sâu nghiên cứu các dự án do Tập đoàn Đèo Cả triển khai.﻿ Thứ ba, thông qua các buổi trao đổi và thảo luận sẽ làm rõ phương thức và kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai tập đoàn trong tương lai.

“Chúng tôi là tập đoàn tư nhân tư vấn đa lĩnh vực, sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia hùng hậu về kiến trúc, hạ tầng. Nhiều dự án giao thông cầu, hầm lớn không chỉ ở Trung Quốc mà trên thế giới đều đã có sự góp mặt Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, đồng thời chúng tôi từ thực tiễn hoạt động của mình tham gia đóng góp hoạch định chính sách cho đất nước mình. Do đó, chúng tôi tin rằng có thể phối hợp hỗ trợ tích cực các dự án trọng điểm tại Việt Nam”, ông Dương Vệ Đông cho biết.

Giáo sư Dương Vệ Đông – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Thiết phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo hai Tập đoàn đã thống nhất một số nội dung hợp tác. Cụ thể, hai bên xác định hình thành liên doanh, hợp tác trong các lĩnh vực: hạ tầng giao thông; phát triển đô thị bền vững tích hợp TOD/EOD và giải pháp đô thị thông minh; công nghệ xây dựng thông minh; hệ thống giao thông không người lái…

Ngoài ra, để chia sẻ và chuyển giao công nghệ, hai bên sẽ thiết lập cơ chế trao đổi nhân sự cấp chuyên gia để xử lý các dự án trọng điểm, trao đổi chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ (thiết kế hầm TBM, đường sắt, công nghệ số ứng dụng trong thiết kế, quản lý dự án); Định kỳ tổ chức các hội thảo giao lưu kỹ thuật, chia sẻ xu hướng phát triển mới nhất trong ngành.

Đồng thuận với đề nghị của Tập đoàn Đèo Cả, ông Dương Vệ Đông kỳ vọng sắp tới hai bên sẽ xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, hoặc tổ chức đào tạo ngay tại dự án. và cho biết sẽ nhanh chóng cử một đội ngũ chuyên gia tới Việt Nam để tham gia các dự án của Đèo Cả.

Hợp tác trong nhiều dự án quan trọng﻿

Trao đổi sâu hơn về triển vọng hợp tác, ông Lê Quỳnh Mai – Phó Chủ tịch HĐQT, cho biết hiện có nhiều dự án, công trình đại lộ cảnh quan, đường sắt đô thị, hầm vượt sông và trạm dừng nghỉ mà hai bên có thể cùng hợp tác nghiên cứu.

Đối với Dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng tại Hà Nội, Tập đoàn Đèo Cả cho biết dự án nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như đặt mục tiêu khởi công trong cuối năm nay.

Ông Lê Quỳnh Mai – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án được định hướng theo mô hình tích hợp đa phương thức (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, metro), kết nối các đô thị trong phạm vi Thủ đô. Mục tiêu là hình thành trục không gian ven sông Hồng hiện đại, bền vững, gắn kết giao thông – đô thị – cảnh quan, qua đó tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội.

Với nhiều đầu việc cần sớm được triển khai, Tập đoàn Đèo Cả đã “đặt hàng” Tập đoàn Hoa Thiết cử nhân sự phối hợp nhằm tối ưu hóa thiết kế.

Phối cảnh Dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng tại Hà Nội.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Quỳnh Mai, Tập đoàn Đèo Cả đang nghiên cứu phương án triển khai dự án xây dựng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc do doanh nghiệp làm nhà đầu tư, Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết có thể hợp tác phối hợp trong công tác tư vấn, thiết kế. Cụ thể, các trạm dừng nghỉ của Đèo Cả sẽ có quy mô diện tích lớn, tích hợp đa chức năng gồm nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và phát triển theo chuỗi với bộ nhận diện riêng.

Phía Hoa Thiết cho biết tập đoàn này hiện có kinh nghiệm thiết kế hơn 100 trạm dừng nghỉ tại Trung Quốc và đã xây dựng 8 phương án thiết kế ứng dụng công nghệ tiên tiến cho các dự án trạm dừng nghỉ của Đèo Cả.

Bên cạnh thiết kế, Hoa Thiết bày tỏ mong muốn đóng góp công nghệ quản lý, vận hành, cũng như tích hợp AI vào phần mềm quản lý trạm nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, Tập đoàn Đèo Cả cũng định hướng Tập đoàn Hoa Thiết tham gia hợp tác ứng dụng công nghệ số – công nghệ thông minh cho tư vấn, đào tạo nhân lực, quản lý dự án và quản lý khai thác (áp dụng thí điểm tại dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh giai đoạn 2 do Đèo Cả làm chủ đầu tư); Khảo sát các dự án do Đèo Cả đã đầu tư để tư vấn giải pháp tối ưu sử dụng điện trong quản lý vận hành.

Sớm triển khai cơ chế hợp tác

Thảo luận về cơ chế hợp tác, Tập đoàn Đèo Cả đưa ba mốc thời hạn cụ thể để đôi bên cùng thành lập tổ công tác chung triển khai các công việc bám sát ba mốc giai đoạn cụ thể:

Trong ngắn hạn (3 - 6 tháng), hai bên nghiên cứu tư vấn – thiết kế, giám sát, quản lý dự án tại các dự án mà Đèo Cả triển khai, dưới hình thức làm nhà thầu hoặc cung cấp chuyên gia cùng thực hiện.

Trong trung hạn (6 tháng - 3 năm), hình thành liên doanh tại Việt Nam.

Trong dài hạn, đào tạo nâng cao năng lực, quốc tế hóa doanh nghiệp tư vấn, mở rộng triển khai dự án tại Đông Nam Á và niêm yết doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lễ ký kết thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược.

Nhất trí với cách tổ chức cơ chế hợp tác của Tập đoàn Đèo Cả, Giáo sư Dương Vệ Đông bày tỏ mong muốn thông qua các chương trình hợp tác, nhân sự của hai tập đoàn sẽ kết nối, hỗ trợ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau để hợp tác thành công, mang lại những hiệu quả thiết thực, bền vững.