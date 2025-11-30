Chiều 30/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết từ 18h cùng ngày, người và phương tiện đã được phép lưu thông trở lại trên đèo Mimosa (quốc lộ 20) sau nhiều ngày tạm ngưng để khắc phục sạt lở.

Từ 18h ngày 30/11, đèo Mimosa thông tuyến trở lại.

Theo đó, đoạn đường bị sạt lở từ Km226+600 – Km226+800 trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang tiếp tục triển khai các hạng mục sửa chữa, khắc phục. Vì vậy, người dân cùng phương tiện vẫn phải đi theo tuyến tạm.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân hạn chế qua khu vực trên vào thời điểm mưa lớn, ban đêm hoặc khi sương mù dày đặc; đồng thời cần tuân thủ biển báo, giảm tốc độ và quan sát hiện trạng tuyến để bảo đảm an toàn.

Về lâu dài, trước đó Ban Quản lý Dự án 85 đã đề xuất Bộ Xây dựng cho phép xây cầu vượt điểm sạt lở đèo Mimosa (giai đoạn 2) theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, hai làn xe và tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Dự án dự kiến thi công trong khoảng 4 tháng.

Như Tiền Phong đưa tin, sau mưa lớn, từ ngày 18/11, toàn bộ taluy âm đoạn Km 226+600-Km 226+800 trên đèo Mimosa bị lún trượt về phía hạ lưu. Đến ngày 20/11, toàn bộ nền, mặt đường bị đứt gãy và sạt trượt hoàn toàn, tạo hố sâu hơn 30m và trượt dài khoảng 50m về phía taluy âm, làm tuyến đèo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn.