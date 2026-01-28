Dẹp tan nỗi lo quá tải đồ khi dọn nhà đón Tết: Ngay tại TP.HCM có 1 nơi nhiều người chưa biết, sức chứa gần 1.000 m3, ký gửi thoải mái

MyStorage vừa chính thức đưa vào hoạt động kho tự quản thứ 5 tại An Phú Sports Park (TP.HCM), với tổng sức chứa gần 1.000 m3. Cơ sở mới được triển khai trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ của người dân đô thị gia tăng mạnh, đặc biệt vào dịp cận Tết Nguyên đán, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hạ tầng lưu trữ thông minh của doanh nghiệp.

Khu Đông TP.HCM đang được định hướng trở thành trung tâm tài chính – sáng tạo mới của thành phố, với tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Những dự án trọng điểm như nút giao An Phú, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên hay Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực này. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức về không gian sống, giao thông và chi phí sinh hoạt đối với cư dân.

Theo MyStorage, nhu cầu lưu trữ đồ đạc của người dân khu Đông TP.HCM tăng cao do nhiều nguyên nhân như diện tích căn hộ hạn chế, gia đình có thêm thành viên, nhu cầu chuyển nhà, cải tạo không gian sống hoặc cất giữ đồ đạc theo mùa. Đặc biệt, thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán thường ghi nhận nhu cầu thuê kho tăng mạnh khi người dân dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đi du lịch hoặc về quê dài ngày.

Kho tự quản mới của MyStorage được đặt ngay trong khuôn viên An Phú Sports Park (phường Bình Trưng, TP.HCM), giúp dịch vụ lưu trữ tiếp cận gần hơn với cộng đồng cư dân hiện đại và năng động tại khu vực này. Từ vị trí kho, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các khu chung cư đông dân như The Estella, Estella Heights, Lexington hay dự án Eaton Park trong tương lai, cùng hệ thống nhà hàng, sân thể thao và tiện ích lân cận trong bán kính khoảng 5 km, với thời gian di chuyển chỉ từ 5–10 phút.

Cơ sở mới có quy mô 152 tủ lưu trữ với dung tích linh hoạt từ 1 đến 23 m3, tổng sức chứa đạt gần 1.000 m3. Kho được đưa vào vận hành cận Tết Nguyên đán nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thuê kho tăng cao, góp phần hỗ trợ người dân bảo quản tài sản an toàn, đồng thời giảm áp lực không gian sống và rác thải sinh hoạt trong đô thị.

Đối với các hộ gia đình, kho tự quản giúp lưu trữ linh hoạt các vật dụng chưa sử dụng đến hoặc đồ dùng theo mùa, từ đó giải phóng diện tích sinh hoạt, mang lại không gian sống gọn gàng và thoáng đãng hơn. Với doanh nghiệp địa phương và khách hàng của họ, cơ sở này đóng vai trò như một kho mở rộng, hỗ trợ lưu trữ hàng hóa, thiết bị kinh doanh và vật dụng cá nhân phục vụ hoạt động thường ngày.

Chia sẻ về việc ra mắt kho mới, ông Aric Austin – Nhà sáng lập kiêm CEO MyStorage – cho biết thay vì xây dựng kho ở xa khu dân cư, MyStorage lựa chọn đặt kho tự quản ngay trong những không gian sinh hoạt – giải trí quen thuộc của người dân. “Đây là một dấu mốc trong chiến lược mở rộng năm 2026 của MyStorage, tập trung phát triển các cơ sở cận khu dân cư, giúp việc lưu trữ trở nên thông minh, tiện lợi và gần gũi hơn với người Việt,” ông nói.

Cơ sở tại An Phú Sports Park cũng là dự án mở rộng đầu tiên của MyStorage sau khi doanh nghiệp nhận khoản đầu tư trị giá hàng triệu USD từ quỹ quốc tế Emerging Markets Investment Advisers (EMIA) vào tháng 10/2025. Khoản đầu tư này nhằm hỗ trợ MyStorage xây dựng mạng lưới kho tự quản ứng dụng công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Kenneth Worsdale – thành viên mới gia nhập Hội đồng Quản trị MyStorage, đồng thời là cựu CEO Extra Space Asia – cho biết trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, doanh nghiệp sẽ ưu tiên nâng chuẩn vận hành theo các thông lệ tốt nhất trong khu vực, đồng thời mở rộng hệ thống kho một cách có chọn lọc, hiệu quả và bền vững.

Toàn bộ hệ thống kho của MyStorage được lắp đặt bằng các container lưu trữ tái sử dụng, thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép tối ưu sức chứa và mở rộng nhanh chóng khi cần thiết. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tích hợp công nghệ và AI vào quá trình thuê kho, tư vấn kích thước phù hợp và theo dõi hành trình giao – nhận của khách hàng, thể hiện cam kết phát triển bền vững và định hướng ESG.

Trong giai đoạn ra mắt cơ sở mới, MyStorage triển khai chương trình ưu đãi nhận đồ tận nơi miễn phí cho khách hàng thuê kho tối thiểu 6 tháng trước ngày 13/2/2026, khuyến khích người dân trải nghiệm dịch vụ và giảm áp lực dọn dẹp, di chuyển trước Tết.