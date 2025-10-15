Dọn nhà sau lũ: Kinh nghiệm “xương máu” của người từng "sống chung với lũ", mấu chốt là chọn đúng thời điểm bắt đầu

Cơn lũ đi qua, để lại sau lưng là bùn đất, là những căn nhà ướt át và cả những nỗi lo lắng của người dân vùng ngập lụt. Ai từng trải qua cảnh nước ngập mới hiểu cảm giác khi nước rút, nhìn căn nhà toàn bùn đất, chẳng biết bắt đầu từ đâu… Khi nước rút, việc dọn dẹp là cả một hành trình vất vả, nhưng nếu chuẩn bị đúng cách, mọi người có thể giảm bớt phần cực nhọc, hạn chế bùn đất đóng dày và ẩm mốc sau này.

Một vài kinh nghiệm dọn nhà sau lũ từ những được group "Nghiện Nhà" tổng hợp và chia sẻ, giúp bà con vùng lũ từng bước khôi phục ngôi nhà sau mưa lũ. Quan trọng nhất là thời điểm thực hiện và bước khử khuẩn, khử mùi sau khi dọn sạch.

(Nguồn: group Nghiện Nhà)

1. Tận dụng thời điểm nước rút

- Khi nước rút còn khoảng 1 mét, tranh thủ dùng xô, chậu múc nước tạt vào tường, cột, đồng thời lấy chân rà, đánh quấy nền để bùn tan ra, theo dòng nước trôi ra ngoài.

- Khi nước chỉ còn khoảng 30 cm, tát nhanh, quẩy mạnh, giúp bùn loãng kịp thoát ra ngoài, tránh đóng dày lại.

- Giai đoạn này nước rút rất nhanh (thường vào ban đêm), nên chuẩn bị sẵn đèn pin, nến để vừa dọn vừa di chuyển cho an toàn.

(Nguồn ảnh: @duyenchu95)

(Nguồn ảnh: @bich_em888, @nguyn.tuyt.nhi081)

2. Dọn dẹp và làm sạch ban đầu

- Ưu tiên an toàn điện: Cắt cầu dao, rút toàn bộ thiết bị trước khi vào nhà.

- Đeo găng tay, ủng cao su khi tiếp xúc bùn, nước đọng để tránh nhiễm khuẩn.

- Dùng xẻng, chổi cao su, máy bơm mini để đẩy bùn ra cửa, làm sạch nền.

- Đồ đạc như bàn ghế, tủ, cửa… ngập bùn thì dùng khăn, áo cũ lau cọ liền, sạch đến đâu hay đến đó.

- Giặt, phơi khô những vật dụng có thể giữ lại; riêng chăn màn, quần áo ngâm nước bẩn nên ngâm qua nước muối loãng hoặc nước ấm pha baking soda trước khi giặt sạch.

(Nguồn ảnh: @chaisachdanangcleanz)

3. Khử khuẩn và khử mùi sau khi làm sạch

- Pha dung dịch tẩy rửa nhẹ (nước ấm + giấm trắng + một ít baking soda) để lau tường, nền, giúp diệt khuẩn và khử mùi ẩm mốc.

- Dùng nước vôi trong hoặc Javel pha loãng (1 nắp/lít nước), nước tẩy rửa... để lau lại sàn nhà, tường khu vực bị ngập nặng.

- Mở hết cửa sổ, dùng quạt và đèn sưởi (nếu có) để hong khô không khí, tránh nấm mốc sinh sôi.

(Nguồn ảnh: @chaisachdanangcleanz)

4. Xử lý đồ dùng, thực phẩm

- Bỏ toàn bộ thực phẩm đã ngâm nước, kể cả đồ khô, vì dễ nhiễm khuẩn.

- Rửa sạch chén bát, nồi niêu bằng nước sôi trước khi dùng lại.

- Các thiết bị điện tử, đồ gỗ… nên lau khô, phơi nơi thoáng gió, tuyệt đối không cắm điện thử ngay khi còn ẩm.

5. Giữ gìn sức khỏe sau lũ

- Sau khi dọn dẹp, nên rửa tay kỹ bằng xà phòng, súc miệng nước muối.

- Uống nước đun sôi, ăn thực phẩm chín kỹ để phòng bệnh đường ruột.

- Nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tinh thần lạc quan, vì dọn sạch được căn nhà sau lũ là cả một hành trình đáng nể rồi.

Lưu ý then chốt

Điều quan trọng khi dọn nhà sau bão lũ để đảm bảo sức khỏe của bản thân, mọi người chú ý đeo khẩu trang, găng tay cao su, đi ủng cao tới bắp chân... để tránh những vật sắc nhọn cứa vào da. Vì nước lũ ẩm mốc, phát sinh rất nhiều vi khuẩn, việc bảo vệ tay chân và cơ thể khi dọn dẹp sẽ giúp mọi người tránh được nhiều bệnh tật phát sinh.

Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như chổi gạt nước có cán cao, các loại nước tẩy rửa để làm sạch... Đồ đạc cũng cần bê ra ngoài để có thể làm sạch mọi ngóc ngách, tránh tình trạng nước hay bùn đất còn bám lại trong góc nhà.

Dọn dẹp sau bão lũ không chỉ là chuyện lau chùi, sắp xếp lại ngôi nhà, mà còn là lúc mỗi người xốc lại tinh thần, làm mới không gian sống và cả niềm tin của những người dân từng sống trong ngày bão lũ. Mong rằng những chia sẻ nhỏ này sẽ giúp mọi người đỡ vất vả hơn, sớm có lại mái ấm khô ráo, sạch sẽ và ấm cúng như trước đây.