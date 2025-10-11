Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tung tích "chén trà" bị lũ cuốn ở Thái Nguyên: Người đàn ông nổi tiếng khắp MXH nhờ một hành động

11-10-2025 - 14:54 PM | Sống

Bài đăng tìm tung tích 3 chén trà mô hình bị thất lạc trong dòng nước lũ ở Thái Nguyên được dân mạng rần rần chia sẻ.

3 "chén trà" nổi tiếng trên MXH thời gian này nằm trong mô hình bộ ấm chén khổng lồ được lắp đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm TP. Thái Nguyên để trang trí dịp Tết 2025. Đây được xem là biểu tượng cho văn hóa trà đặc trưng của địa phương. Thời điểm đó, tiểu cảnh này kết hợp cùng hoa tươi từng trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tung tích "chén trà" bị lũ cuốn ở Thái Nguyên: Người đàn ông nổi tiếng khắp MXH nhờ một hành động- Ảnh 1.

Mô hình bộ ấm chén trà khổng lồ đặt ở trung tâm TP. Thái Nguyên.

Tung tích "chén trà" bị lũ cuốn ở Thái Nguyên: Người đàn ông nổi tiếng khắp MXH nhờ một hành động- Ảnh 2.

Cận cảnh mô hình chén trà khổng lồ.

Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 11, 3 chén trà mô hình ở trung tâm TP. Thái Nguyên bị cuốn trôi, không rõ tung tích. Bài đăng tìm 3 chén trà vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm, lan tỏa rộng trên mạng xã hội.

Nhiều người dân cũng ghi lại được cảnh một chén trà bị lũ cuốn trong dòng nước chảy xiết, rồi có chén khác lại được một người đàn ông tận dụng để di chuyển trên đoạn đường ngập sâu. Những hình ảnh khiến số đông vừa thương lại vừa thích thú vì sự lạc quan, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh của người dân địa phương.

Được biết, người đàn ông tận dụng chén trà làm phương tiện di chuyển trên đường ngập là bố của anh Trần Tuấn (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên).

Chia sẻ trên Trí Thức -Znews, anh Tuấn cho hay một trong 3 chán trà đã trôi về khu xóm Trại Bầu vào ngày 7/10, cách trung tâm thành phố khoảng 7-8km. Bố anh phát hiện chiếc chén nổi trên mặt nước nên đã bơi ra kéo vào, rồi tận dụng làm thuyền để đi nhận hàng cứu trợ.

Khoảnh khắc bố anh Tuấn chèo chén trà giữa "biển nước" đã được hàng xóm ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

(Khoảnh khắc bố anh Tuấn chèo chén trà giữa "biển nước" gây chú ý).

Theo anh Tuấn, mô hình chén trà làm bằng xốp phủ composite nên có thể nổi trên mặt nước. Trọng lượng khá lớn, phải 3 - 4 người mới khiêng được lên xe tải. Chiều 10/10, đơn vị phụ trách đã điều xe tải đến tận nhà Tuấn để vận chuyển mô hình về trung tâm thành phố.

Tung tích "chén trà" bị lũ cuốn ở Thái Nguyên: Người đàn ông nổi tiếng khắp MXH nhờ một hành động- Ảnh 3.

Hình ảnh một chén trà bị nước cuốn trôi. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng thông tin trên Trí Thức - News, thì tính tới tối 10/10, đại diện đơn vị thi công cho biết họ đã tìm lại được 2 trong 3 chén trà bị lũ cuốn, trong đó một chiếc trôi về xóm Trại Bầu, một chiếc khác dạt tới khu công trường phố đi bộ mới của Thái Nguyên.

Theo Hương Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi

Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi Nổi bật

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó Nổi bật

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

16:55 , 11/10/2025
Phụ huynh bức xúc khi nhiều ô tô chạy trong sân trường lách giữa 'rừng' học sinh

Phụ huynh bức xúc khi nhiều ô tô chạy trong sân trường lách giữa 'rừng' học sinh

16:47 , 11/10/2025
Tôi không có sổ đỏ, không lương hưu - nhưng 3 khoản quỹ nhỏ đã giúp tôi sống nhàn sau 60 tuổi

Tôi không có sổ đỏ, không lương hưu - nhưng 3 khoản quỹ nhỏ đã giúp tôi sống nhàn sau 60 tuổi

16:01 , 11/10/2025
Cậu bé làm phép tính "11-4=7" bị gạch sai, mẹ lên kiện cô giáo thì nhận về cái kết đắng: "Cả lớp này mỗi con chị sai thôi"

Cậu bé làm phép tính "11-4=7" bị gạch sai, mẹ lên kiện cô giáo thì nhận về cái kết đắng: "Cả lớp này mỗi con chị sai thôi"

15:45 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên