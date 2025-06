Dệt may khởi sắc rõ nét

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý III/2025. Ảnh: Quang Vinh.

Xuất siêu gần 7 tỷ USD

Kim ngạch đạt 17,58 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm không chỉ thể hiện sự phục hồi mạnh của xuất khẩu dệt may, mà việc nhập khẩu nguyên phụ liệu đạt ở mức 10,63 tỷ USD cũng đã giúp dệt may xuất siêu 6,95 tỷ USD.

Thành quả này góp phần không nhỏ vào bức tranh kinh tế trong 5 tháng đầu năm. Nói về kết quả trên, ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vitas cho rằng, nhiều doanh nghiệp (DN) trong ngành đã cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong hoạt động sản xuất khi nỗ lực cải tiến quy trình, hướng đến sản xuất bền vững và mở rộng các thị trường ngách để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

Thông tin từ Vinatex cũng cho thấy, thời điểm này, hầu hết các DN thuộc tập đoàn đã nhận đủ đơn hàng đến hết quý II/2025 và đang giao dịch cho quý III/2025.

Sự khởi sắc này cũng được thể hiện rõ nét tại Công ty cổ phần May Sông Hồng, một trong những đơn vị có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ cao nhất ngành, lên tới 80%. Doanh thu thuần của DN trong quý I đạt hơn 1.017 tỷ đồng, tăng gần 34,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 86,3 tỷ đồng, tăng gần 51,4% so với cùng kỳ năm 2024. Một điểm sáng khác trong ngành là Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công. Trong quý đầu năm ghi nhận doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ, lên gần 1.011 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 78,5 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Nói về năng lực cạnh tranh của dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vitas Trương Văn Cẩm cho biết, dựa trên kết quả khảo sát tại 6 quốc gia lớn trong khu vực (Bangladesh, Campuchia, Lào, Nepal, Trung Quốc và Việt Nam), Việt Nam có ưu thế vượt trội so với hầu hết các nước, chỉ thấp hơn Trung Quốc ở một vài chỉ tiêu. Điều này khẳng định chất lượng sản phẩm và giá cả của dệt may Việt Nam đang xếp ở tầm trung trở lên.

Nỗ lực đa dạng hóa thị trường

Thực tế cho thấy bức tranh với nhiều gam màu sáng của ngành dệt may nước nhà trong quý đầu năm. Dù vậy, theo ông Cẩm, ngành dệt may Việt Nam vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, do sức mua toàn cầu chưa phục hồi mạnh và căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực.

Do đó, trước bối cảnh một số thị trường truyền thống có thể có những điều chỉnh chính sách (như việc Mỹ điều chỉnh áp dụng chính sách thuế nhập khẩu với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam), việc tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới là vô cùng quan trọng. Trong số này, Liên bang Nga được các chuyên gia đánh giá là một thị trường đầy triển vọng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, đây là thị trường lớn với GDP tính theo ngang sức mua đứng thứ 4 thế giới và hiện đang có nhu cầu thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Các sản phẩm may mặc của Việt Nam được đánh giá là có chất lượng cao, mẫu mã phù hợp với thị hiếu và xu hướng thời trang của người tiêu dùng Nga. Thực tế cũng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nga đã tăng nhanh và dù tỷ trọng còn khiêm tốn, hợp tác với Nga hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công cho biết, trước bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ có thể tiếp tục biến động khó lường, Thành Công đã chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường. Trong đó đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường sang các nước EU, thị trường CPTTP, Trung Đông, Nam Mỹ… để bù đắp cho việc thiếu hụt đơn hàng do việc áp thuế quan từ Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định, 5 tháng đầu năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu tích cực của ngành dệt may Việt Nam với tăng trưởng xuất khẩu khả quan. Song, để duy trì đà phát triển bền vững và nâng cao vị thế, việc giải quyết triệt để bài toán nguyên phụ liệu và tích cực khai thác các thị trường tiềm năng mới sẽ là chìa khóa quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả giữa cộng đồng DN và các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Vitas, để khắc phục những điểm yếu hiện nay của toàn ngành, nhất là bài toán nguồn cung nguyên phụ liệu, cần sớm triển khai các khu công nghiệp dệt may quy mô lớn nhằm thu hút đầu tư vào sản xuất vải và nguyên phụ liệu, từ đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, các DN trong ngành cần tăng cường đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là những phân khúc mang lại giá trị gia tăng cao, tiếp tục đẩy mạnh tăng năng suất, tối ưu hóa chi phí, phát triển thị trường nội địa…