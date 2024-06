Dệt may TNG của Chủ tịch Nguyễn Văn Thời muốn huy động 400 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, dành hơn 1 nửa để trả lương nhân viên. Ảnh minh hoạ.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, TNG dự kiến chào bán lô trái phiếu mã TNGH2428001 gồm 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến chào bán là 400 tỷ đồng.

Ngày phát hành tự kiến từ quý II/2024 – quý IV/2024.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành.

Tài sản bảo đảm cho trái Phiếu ban đầu tại ngày phát hành là 10 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và thương mại TNG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT của Công ty. Giá trị trái phiếu được bảo đảm được xác định là 220.600.000.000 đồng căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 1803.33.1/2024/CT-VAAE/CNHN do Chi nhánh Hà Nội – CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam cấp ngày 20/3/2024.

Số tiền thu được, công ty dự kiến dùng 224 tỷ đồng thanh toán tiền lương cho nhân viên, dùng 176 tỷ đồng thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ.

Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2024, TNG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.354 tỷ đồng, nhích tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm tới 30%. Kết quả, Dệt may TNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 4% so với quý I/2023.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng nợ vay của TNG được ghi nhận ở mức 2.807,2 tỷ đồng.