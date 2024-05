Liên tiếp hai doanh nghiệp rời 'ghế' cổ đông lớn Vận tải và Xếp dỡ Hải An

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH - sàn HoSE) ghi nhận biến động cơ cấu cổ đông khi CTCP Đầu tư Sao Á D.C liên tục thoái vốn và không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 21/5 vừa qua CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã bán ra 1,1 triệu cổ phiếu HAH, giảm sở hữu về 3,98% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Về mối liên hệ, Đầu tư Sao Á D.C hiện là công ty con của Công ty TNHH Quỹ TM Holding - tổ chức đang sở hữu trực tiếp gần 5,3 triệu cổ phiếu HAH (tỷ lệ 4,98%).

Trước đó, ngày 7/5, Đầu tư Sao Á D.C đã bán ra 190.000 cổ phiếu HAH; ngày 13/5, bán ra thêm 743.600 cổ phiếu HAH; ngày 15/5, bán ra 965.000 cổ phiếu HAH; và ngày 17/5 tiếp tục bán thêm 1,39 triệu cổ phiếu HAH.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An liên tiếp biến động cổ đông lớn thời gian gần đây.

Một cổ đông lớn khác của HAH cũng liên tục thoái vốn gần đây là Viconship (mã VSC - sàn HoSE), khi bán ra 5.278.500 cổ phiếu HAH trong ngày 8/5, giảm sở hữu từ 7,53%, về 2,53% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Ngược lại, từ ngày 27/5 đến ngày 25/6, CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, tổ chức liên quan ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Vận tải và Xếp dỡ Hải An đăng ký mua 2.633.400 cổ phiếu HAH, nâng sở hữu từ 14,88%, lên 17,37% vốn điều lệ.

Trước đó, Đầu tư và Vận tải Hải Hà đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu HAH trong giai đoạn 22/04 - 21/05, nhằm tăng sở hữu nhưng kết quả cổ đông này chỉ mua được gần 367.000 cổ phiếu, tương đương hơn 12% khối lượng đăng ký, do diễn biến thị trường không như kỳ vọng.

Với giá trung bình 41.750 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn này, ước tính Đầu tư và Vận tải Hải Hà đã chi ra khoảng 15 tỷ đồng, nâng sở hữu lên gần 15,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,9%).

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 704 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 59 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 20,4% so với kế hoạch lãi 290,29 tỷ đồng trong năm 2024.

Được biết, trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng hơn 1,26 triệu TEU, tăng 17,4% so với cùng kỳ, tổng doanh thu dự kiến 3.326,2 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 290,29 tỷ đồng.