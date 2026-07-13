ĐH Fulbright: 10 năm kiến tạo "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Trong hành trình 10 năm phát triển, Fulbright luôn được biết đến với mô hình giáo dục lấy người học làm trung tâm. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng vận hành và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên, bệ phóng kiên cố nhất của nhà trường chính là một đội ngũ nhân sự được trao quyền và chăm lo toàn diện.

Trao quyền thực chất - Không gian để mỗi cá nhân tạo giá trị

Tại Fulbright, văn hóa "vị nhân sinh" không dừng lại ở những bản tuyên ngôn rập khuôn, mà được minh chứng qua cơ chế mở trong định hướng nghề nghiệp. Tổ chức không đóng khung lộ trình phát triển của bất kỳ ai ở vạch xuất phát, miễn là họ sẵn sàng dấn thân.

Lộ trình bứt phá của chị Trần Thị Tú Mỹ là một ví dụ. Bắt đầu từ vị trí lễ tân cách đây 8 năm, thông qua lộ trình bồi dưỡng nội bộ, chị lần lượt thăng tiến qua các cấp quản lý và hiện là Trưởng nhóm Điều phối Dịch vụ, trực tiếp dẫn dắt 7 nhân sự.

Đánh giá về định hướng này, ông Vũ Duy Hoàng, Giám đốc Nhân sự Fulbright Việt Nam, khẳng định: "Một chính sách tốt tạo ra điều kiện, nhưng chính văn hóa đặt con người vào trung tâm mới là thứ giữ chân mọi người. Mục tiêu của chúng tôi là biến nơi làm việc thành nơi nhân sự thực sự thuộc về và có không gian đóng góp".

Đại diện Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhận giải thưởng từ BTC của HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 – Vietnam

Ông Christopher Abrams - Phó Chủ Tịch Đại Học Fulbright Việt Nam

Chiến lược đầu tư cho phát triển con người

Trong bối cảnh AI và môi trường làm việc liên tục thay đổi, Fulbright xem phát triển con người là một chiến lược dài hạn để xây dựng đội ngũ có khả năng học hỏi, thích ứng và đổi mới. Mỗi nhân viên được hỗ trợ đến 500 USD/năm cho các khóa học chuyên môn và lên đến 10.000 USD/năm học phí khi theo học chương trình Thạc sĩ tại Fulbright.

Hiệu quả của chiến lược này được thể hiện qua sự phát triển của chính đội ngũ nhân sự. Anh Trương Minh Hòa, gắn bó với Fulbright từ năm 2007, từ vị trí nhân viên thư viện bán thời gian, anh đã phát triển thành Cán bộ Thư viện cấp cao, phụ trách phát triển hệ thống thư viện số và xây dựng chiến lược phát triển nguồn tài nguyên thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Bên cạnh công tác quản lý thư viện, anh còn đồng hành cùng giảng viên và học viên trong hoạt động nghiên cứu, tích cực tham gia các dự án học thuật cũng như các hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Đối với Fulbright, đào tạo không phải là một phúc lợi đơn thuần mà là khoản đầu tư cho tương lai. Bằng cách trao cơ hội học tập và phát triển, Fulbright xây dựng một môi trường nơi nhân viên được tin tưởng, trao quyền và phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng tạo nên một đội ngũ gắn kết, không ngừng đổi mới và đóng góp tích cực cho xã hội - những yếu tố cốt lõi làm nên một Best Company to Work for in Asia."

"Văn hóa khởi nghiệp" và hệ thống phúc lợi toàn diện

Tại Fulbright, "văn hóa khởi nghiệp" không chỉ gói gọn trong sự linh hoạt về giờ giấc. Yếu tố cốt lõi nằm ở không gian làm việc "phẳng", nơi mọi nhân sự bất kể cấp bậc đều được khuyến khích đóng góp ý kiến, suy nghĩ cho các vấn đề mang tính chiến lược của tổ chức.

Sự linh hoạt này thúc đẩy văn hóa hợp tác và kết nối chặt chẽ giữa các phòng ban, giúp đội ngũ nhạy bén giải quyết các bài toán vận hành ngày càng phức tạp.

Đại diện các phòng ban Nhân sự và Đời sống sinh viên của Trường Đại học Fulbright Việt Nam đứng trên sân khấu nhận giải của Best Companies to Work for in Asia 2026 - Vietnam

Dưới tinh thần đó, nhà trường tập trung vào hiệu quả công việc thay vì chấm công cứng nhắc. Nhân viên được tự chủ khung giờ làm việc từ 8h30 đến 17h30 hoặc từ 9h đến 18h, đi kèm chế độ làm việc từ xa một ngày mỗi tuần.

Song song với môi trường làm việc phẳng, hệ thống phúc lợi cũng được thiết kế như một bệ phóng tài chính vững chắc. Gói bảo hiểm sức khỏe 1 tỷ đồng được áp dụng đồng đều không phân biệt chức vụ, bao phủ cho cả gia đình bao gồm vợ chồng và con cái của người lao động. Với lao động nữ, nhà trường chi trả thêm 3 tháng lương ngay khi họ quay lại làm việc sau thai sản. Ngoài ra, con em cán bộ nhân viên theo học hệ Cử nhân tại trường cũng được hưởng mức ưu đãi học phí 10.000 USD/năm.

Chính hệ sinh thái chăm lo toàn diện cùng văn hóa hợp tác chặt chẽ đã tạo nên một tập thể gắn kết. Nhìn nhận lại chặng đường 10 năm, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng nhà trường, đúc kết: "Giải thưởng HR Asia 2026 không đến từ một chương trình hay sáng kiến đơn lẻ. Đây là sự phản ánh của toàn bộ văn hóa mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng qua cách chúng tôi đối xử với nhau, với sinh viên, và cách làm việc mỗi ngày".

Phòng Nhân Sự Trường Đại học Fulbright Việt Nam - Ông Vũ Duy Hoàng đứng giữa

Về Trường Đại học Fulbright Việt Nam

(Đang xây dựng) Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại Khu Công Nghệ Cao

Thành lập năm 2016, Trường Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận với sứ mệnh đào tạo những cá nhân có năng lực và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Việc được HR Asia vinh danh trong nhóm Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 là sự ghi nhận cho hành trình Fulbright xây dựng văn hóa "People First, Always" trong suốt 10 năm phát triển.

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