ĐH Harvard nghiên cứu 80 năm: Không phải tập thể dục khỏe, đây mới là 3 nguyên tắc trường sinh, kéo dài tuổi thọ

Ngày nay, đời sống vật chất được cải thiện, con người bắt đầu chú ý đến sức khỏe thể chất, tìm cách để sống khỏe, kéo dài tuổi thọ. Nhiều người cho rằng, một cơ thể cường tráng, mạnh khỏe là chìa khóa để sống thọ. Tuy nhiên, Đại học Harvard đã thực hiện 1 nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm và rút ra kết luận đáng ngạc nhiên.

Năm 2018, họ công bố kết qu khảo sát hơn 800 tình nguyện viên trong khoảng thời gian 80 năm và phát hiện ra rằng thói quen sống và tình trạng sức khỏe của họ chứa đựng bí quyết kéo dài tuổi thọ.

Trong nghiên cứu này, bí quyết sống lâu không phải là một cơ thể cường tráng như nhiều người nghĩ, điều mà mọi người cần làm là những điều sau đây.

1. Thói quen ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống tốt là rất quan trọng. Dù một người có khỏe mạnh hay không, ngay cả đối với những người có gen trường thọ, một lối sống hợp lý cũng có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Lối sống trường thọ bao gồm ăn một chế độ ăn uống cân bằng, ăn ít thực phẩm giàu chất béo và giàu protein, và tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường tiêu thụ rau quả tươi, kiểm soát lượng muối, đường, dầu ăn nạp vào cơ thể.

Bằng cách ăn uống điều độ và kiểm soát tổng năng lượng nạp vào, bạn có thể giảm nguy cơ tăng cân và hội chứng chuyển hóa do ăn quá nhiều calo, chẳng hạn như tăng huyết áp, tăng lipid máu, tăng axit uric máu, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác.

Tạp chí y học nổi tiếng " The Lancet " đã công bố nghiên cứu cho thấy chế độ ăn của nhiều người hiện tại thiếu chất xơ nghiêm trọng. Trong khi chất cơ đông vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Kết quả nghiên cứu cho thấy ăn nhiều chất xơ có thể giảm 1/3 nguy cơ tử vong, đồng thời có thể ngăn ngừa bệnh tim và nhiều bệnh mãn tính ở một mức độ nhất định. Những người tiêu thụ nhiều chất xơ có thể giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân xuống 15% và tỷ lệ tử vong do ung thư khoảng 13% so với người ít tiêu thụ chất xơ.

Tuy nhiên, ăn nhiều chất xơ không phải là điều kiện duy nhất để duy trì sức khỏe tốt và sống lâu. Bạn còn chú ý đến cân bằng dinh dưỡng. Nếu cơ thể con người bị thiếu hụt 3 dưỡng chất cung cấp năng lượng chính là protein, chất béo và carbohydrate cũng có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

2.Chế độ vận động thường xuyên

Không phải tập thể dục cường độ cao, mà luyện tập, vận động thường xuyên mới là yếu tố thiết yếu của một cuộc sống khỏe mạnh và là cách hữu hiệu để sống lâu hơn. Các chuyên gia sức khỏe khuyên nghị, người lớn cần đi bộ 6.000 bước mỗi ngày. Tương đương đương với chạy bộ 18 phút, tập yoga 40 phút và đạp xe trong 40 phút, khiêu vũ trong 36 phút… Vận động vừa phải, thường xuyên không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể mà còn thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

3.Thái độ sống lạc quan

Đời sống tinh thần rất quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy, những người bi quan có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 42% so với những người lạc quan. Tiếng cười, sự lạc quan giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Vì vậy, duy trì một thái độ sống tích cực sẽ giúp chúng ta sống thọ hơn. Tinh thần lạc quan, vui vẻ không chỉ cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể mà còn giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tật.

Vì vậy, một cơ thể khỏe mạnh không phải là chìa khóa duy nhất để sống lâu hơn. Để duy trì một cuộc sống dài lâu, chúng ta còn cần phải chăm chỉ cải thiện về nhiều mặt cả thể chất và tinh thần.