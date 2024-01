Là cơ quan giải độc cơ thể, gan còn có đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất. Chính vì mang trong mình nhiệm vụ quan trọng như vậy gan cũng là bộ phận dễ bị tổn thương. Trong cuộc sống, nếu bạn không chú ý thì rất dễ làm những việc "tàn phá" gan, chẳng hạn như những việc dưới đây:



1. Uống thuốc không theo chỉ định

Gan là cơ quan giải độc quan trọng nhất trong cơ thể con người đồng thời là cơ quan quan trọng nhất để tập trung, chuyển hóa các chất. Đặc biệt khi thuốc uống, sau khi hấp thu qua đường tiêu hóa thuốc sẽ chuyển đến gan.Vì vậy, so với trong máu và các cơ quan khác, nồng độ thuốc trong gan cũng cao nhất.

Những loại thuốc có mức độ độc tính cao, gan sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, gây viêm tế bào mô gan, ứ mật và gay ra các tổn thương gan khác.

Vì vậy, khi sử dụng thuốc chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tốt nhất là nghe theo lời khuyên của bác sĩ để tránh dùng thuốc bừa bãi hoặc quá liều.

2. Thích uống những loại nước có đường

Khi lượng đường trong cơ thể cao hơn mức bình thường có thể dẫn đến việc tích tụ chất béo triacylglycerol trong gan, bệnh béo phì. Do đó, thường xuyên uống đồ uống có đường rất dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Không những vậy, thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường sẽ gây ra những bệnh về gan, thậm chí là ung thư gan. Vào tháng 8 năm 2023, các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam Carolina, Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y Harvard đã xuất bản một bài nghiên cứu trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA). Nghiên cứu đã theo dõi 100 000 người trong 21 năm, thấy rằng những phụ nữ uống một cốc hoặc nhiều hơn mỗi ngày thì nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 85% và nguy cơ tử vong do bệnh gan mãn tính cao hơn 68% so với những người không bao giờ uống đồ uống có đường hoặc uống ít hơn ba cốc mỗi tháng (mỗi cốc khoảng 355ml).

3. Thức khuya

Nhắc đến những hậu quả của việc thức khuya nhiều người cho rằng thức khuya chỉ làm da kém sắc, mắt có quầng thâm, thiếu sức sống. Thực tế, tác hại của việc thức khuya còn nhiều hơn thế.

Sau 11 giờ tối là khoảng thời gian quan trọng để gan tự phục hồi. Lúc này, nếu thức khuya sẽ khiến lượng máu đến gan tương đối thiếu hụt, khiến các tế bào gan bị tổn thương khó phục hồi và yếu đi.

Ngoài ra, thức khuya cũng là nguyên nhân quan trọng gây đột tử. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những tin tức về những cái chết đột ngột do thức khuya. Nên vậy, hãy hình thành thói quen đi ngủ trước 11h để bảo vệ chính cơ thể của mình.

4. Tiêu cực, tức giận trong thời gian dài

Cuộc sống của con người hiện đại căng thẳng, bận rộn trong công việc, thường không có thời gian để thư giãn. Nếu tình trạng này kéo dài rất dễ bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực

Trong số tất cả các loại cảm xúc tiêu cực, "tức giận" là loại cảm xúc có hại nhất cho gan nhất. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng mọi bệnh tật đều do "khí" sinh ra. Nói cách khác, cảm xúc tức giận sẽ khiến "khí" trong cơ thể trào lên và làm tổn hại chức năng của gan. Còn y học hiện đại cho thấy, tức giận làm tổn thương từ đầu đến chân, đặc biệt là tim, gan, phổi, thận, đường tiêu hóa, da và rất dễ thu hút các tế bào ung thư.

Để có một lá gan khỏe mạnh hay có một sức khỏe tốt, hãy tìm cho mình những phương thức giải trí phù hợp để cân bằng cảm xúc bên trong. Việc này đồng nghĩa với sức khỏe tâm lí của bạn cũng được chăm sóc và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

5. Dùng đồ uống có cồn

Vào mùa đông, mọi người có xu hướng uống nhiều đồ uống có cồn hơn vì nhiều người cho rằng nó sẽ ấm cơ thể. Nhưng trên thực tế, điều này không những không làm cơ thể ấm lên mà nó còn gây hại cho gan.

Đồ uống có cồn thực chất nó chỉ làm giãn nở mạch máu, từ đó nhiệt độ cơ thể tăng. Lập tức, ngay sau đó cơ thể sẽ cảm thấy lạnh trở lại, khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Càng nguy hiểm hơn đồ uống có cồn còn là một trong những nguyên nhân khiến gan hoại tử. Nó gây rối loạn chuyển hóa chất béo, khiến chất béo tích tụ trong gan, hình thành bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu không được kiểm soát sẽ phát triển thành viêm gan, xơ gan, về lâu dài sẽ dẫn đến ung thư gan.