Nước lọc thêm 1 thứ thành “thuốc hạ đường huyết tự nhiên”, giàu canxi hơn cả sữa bỏ, cứu tinh của người giảm cân

Hạt đậu nành lại 1 nguồn cung cấp protein chủ yếu cho con người, là thành phần quan trọng của bữa ăn truyền thống và hiện đại. Hạt đậu nành chứa: 8% nước, 5% chất vô cơ, 15-25% glucose, 15-20% chất béo, 35-45% chất đạm với đủ các loại amino acid cần thiết (isoleucin, lysin, metionin, pheny lalanin, tryptophan, valin) và nhiều sinh tố, khoáng chất, Ca, Fe, Mg, P, K, Na, S, các vitamin A, B1, B2, D, E, F, các enzyme, sáp, nhựa, cellulose...

Đậu nành được ví là một loại thịt không xương bởi có nhiều đạm hơn thịt, nhiều calcium hơn sữa bò, nhiều lecithin hơn trứng. Và đặc biệt, đậu nành còn chứa nhiều amino acid cần thiết mà cơ thể không tạo ra được.

Giá trị thật về dinh dưỡng được con người thừa nhận qua cuộc sống, không dừng lại ờ đó các nhà khoa học và dinh dưỡng học còn tiếp tục nghiên cứu những đặc điểm có lợi để sử dụng nguồn dinh dưỡng này. Sữa đậu nành có hàm lượng protein cao gần bằng sữa bò, lại ít chất béo bão hòa nên rất có lợi cho tim mạch. Nhờ nguồn dinh dưỡng phong phú, đậu nành có nhiều công dụng đối với sức khỏe con người

Hạ đường huyết, hỗ trợ giảm cân

Nguồn protein từ đậu nành rất quan trọng với cơ thể người, có thể giúp sửa chữa và xây dựng cơ bắp. Càng có nhiều cơ, bạn càng đốt cháy nhiều calo và càng có ít chất béo hơn trong cơ thể.

Protein cũng giúp bạn no lâu, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chống lại cảm giác thèm ăn cacbohydrat có đường.

Đậu nành cũng có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu tích cực với người có nguy cơ tiểu đường hay người mắc tiểu đường. Người bạn có lượng đường trong máu cao, ăn đậu thường xuyên rất hữu ích để cải thiện tình trạng bệnh. Ngoài ra, một loại saponin có trong loại hạt này cũng có thể đóng vai trò làm giảm lượng đường trong máu.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có đậu nành có thể làm giảm lượng insulin nhanh chóng, giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Những người bị tiểu đường bổ sung đậu nành trong 3 ngày giảm đến 36% lượng insulin, những người dư cân đang có nguy cơ bị tiểu đường giảm đến 40% lượng insulin bị tăng cao.

Theo Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, thành viên hội đồng đánh giá y khoa của Eat This, Not That!, và là người sáng lập của Nutrition Now Counseling: Đậu nành có thể đóng một vai trò tích cực đối với sự đề kháng insulin, chuyển hóa đường huyết, axit béo và những thay đổi nội tiết tố, tế bào hoặc phân tử khác liên quan đến tăng cân.

Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Medical Sciences xem xét tác động của đậu nành đối với những người béo phì cho thấy việc tiêu thụ protein đậu nành trong chế độ ăn uống thường xuyên làm giảm trọng lượng cơ thể, khối lượng chất béo và mức cholesterol.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, điều hòa huyết áp, mỡ máu

Nhiều nghiên cứu chỉ ra công dụng của đậu nành giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu - một nguyên nhân gây ra bệnh lý về tim mạch. Không chỉ vậy mà nó còn tác động giúp làm giảm nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Xơ vữa động mạch là nguyên nhân dẫn tới biến chứng nguy hiểm là nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Mỗi ly sữa đậu nành chứa khoảng 20mg isoflavones, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, bảo vệ thành động mạch. Isoflavones ức chế sự tăng trưởng của tế bào gây ra các mảng bám trên thành động mạch - nguyên nhân dẫn đến chứng xơ vữa động mạch.

Dưỡng chất trong đậu nành cũng có thể kiểm soát tốt chứng cao huyết áp. Đậu nành có thành phần dinh dưỡng cao, giàu đạm, axit amin thiết yếu, axit béo omega 3 và omega 6, các khoáng chất canxi, magie, kali…, giúp bảo vệ các mạch máu khỏi bị vỡ và tổn thương do sự tấn công của các gốc tự do và mảng bám cholesterol.

Ngoài ra, các dưỡng chất này còn giúp cải thiện độ linh hoạt mạch máu, giúp chúng đàn hồi hơn, từ đó làm giảm tình trạng áp lực cao của máu lên các thành động mạch, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp.

Giúp xương chắc khỏe

Theo Tổ chức Loãng xương Quốc gia Mỹ, một nửa số người Mỹ trưởng thành trên 50 tuổi, khoảng 54 triệu người có nguy cơ bị gãy xương do mật độ xương thấp.

Với hàm lượng canxi cao, ăn đậu nành có thể giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ gãy xương. Isoflavone trong thực phẩm đậu nành có liên quan đến việc cải thiện mật độ khoáng chất của xương và ngăn ngừa mất xương do loãng xương. Isoflavone là một loại phytoestrogen, một hợp chất có nguồn gốc thực vật được tìm thấy nhiều nhất trong đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

Sữa đậu nành là 1 loại sữa thay thế có giá trị dinh dưỡng cao và không chứa lactose. Đây có thể là một trong những sản phẩm thay thế lành mạnh, có thể so sánh được với thực phẩm không dung nạp là một cách dễ dàng để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa tốt hơn.